Catoira invierte 48.995 euros en la cubierta del pabellón

El Concello de Catoira ejecutará una nueva reforma en el pabellón de deportes con un presupuesto de 48.995 euros para mejorar la instalación y poner en marcha cuanto antes el nuevo gimnasio, para el que ya se habían comprado máquinas hace meses. El alcalde, Xoán Castaño, explica que la actuación se centra en el tejado y en el acondicionamiento de la entreplanta que se destinará a sala de entrenamiento.

En la cubierta se sustituirán las placas translúcidas que el viento levantó, reforzando su fijación con más correas y revisando. y sellando tornillería. En la zona destinada a gimnasio se instalará un sistema de renovación de aire. También se colocarán rejas y cerramientos para controlar el acceso y el uso del material deportivo, además de trabajos complementarios.

Estas obras se suman a mejoras previas en vestuarios y accesibilidad y culminan la habitación de una sala de 60 metros cuadrados. El Concello ya dispone de equipamiento de musculación, cardio y entrenamiento funcional.

El nuevo gimnasio se pondrá a disposición de los clubes y también podrá usarse a nivel individual con preferencia para los centros educativos por las mañanas y acceso mediante solicitud a la Concellería de Deportes, que regulará los horarios de uso de la instalación.