El Belén de Valga entrega 5.645 euros a la Fundación de Medicina Xenómica

La tómbola solidaria organizada por la asociación Amigos do Belén cerró recaudó 5.645 euros para la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, dirigida por el doctor Ángel Carracedo.

La iniciativa se desarrolló en el popular Belén Artesanal en Movimiento de la parroquia de Campaña y permitió repartir cerca de doscientos regalos, donados por vecinos, establecimientos comerciales y entidades de Valga y otras localidades de la comarca.

El objetivo era reunir fondos para apoyar la actividad investigadora de la fundación que lidera Carracedo, catedrático de Medicina Legal de la Universidade de Santiago de Compostela y una de las figuras de referencia internacional en el ámbito de la genética.

La Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica centra su labor, entre otros ámbitos prioritarios, en la investigación del cáncer, las enfermedades raras y la farmacogenética.

Desde la asociación Amigos do Belén han querido agradecer expresamente la implicación tanto de las personas y entidades que aportaron regalos como de quienes participaron adquiriendo boletos para la tómbola.

Asimismo, destacan la excelente acogida que, un año más está teniendo el Belén Artesanal entre el público.

Aquellos que todavía no lo vieran pueden hacerlo hasta el día 11, en horario de 17.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes, y los sábados, domingos y festivos de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Cabe recordar también que pueden concertarse visitas de grupos fuera de dichos horarios a través del número de teléfono 630 952 515.

La pasada semana participaron colectivos sociales como la asociación Xoán XXIII de Pontevedra, que trabaja con personas con discapacidad intelectual y desplazó hasta Valga a una decena de usuarios; la asociación Amicos de Boiro, con 23 participantes; y la asociación Agadea de Padrón, dedicada al apoyo a personas con Alzheimer.

También participaron en estas visitas grupales los usuarios de los centros de día de Dodro y Valga, así como la asociación de salud mental A Creba, de Barbanza, con 18 personas; la asociación Lar de Vilagarcía, que acudió con un grupo de 47 usuarios; y la asociación Misela de Noia.