Arousa vuelve a tentar la suerte en Reyes

Con la voz de los niños de San Ildefonso todavía retumbando en la cabeza, las administraciones de lotería de la comarca de O Salnés ya se encuentran inmersas en una otra de las grandes campañas de la Lotería del Estado, el sorteo del Niño, que tendrá lugar en la mañana del Día de Reyes. Entre esas administraciones se encuentra la de A Illa, «Mar de Apuestas», en cuyas cristaleras lucen los tres premios que otorgó en el último sorteo (un tercero y dos quintos).

Manuel Núñez y Cristina Allo no han tenido mucho tiempo para celebraciones, ya que se encuentran inmersos en esta nueva campaña, de tan solo veinte días, desde el primer momento y, como la suerte suele llamar a la suerte, han visto como las peticiones de décimos se disparaban en los últimos días. «Es una campaña muy corta y las ventas van mucho más rápido, sobre todo, porque la gente aprovecha que viene a cobrar alguna pedrea o algún reintegro para llevarse algún décimo «, explica Núñez.

También reconoce que mucha gente, visto el éxito que está teniendo la administración en los últimos años, «se acerca para comprar aquí, así que esperamos que vuelva a caer también en Reyes». Los números elegidos varían muy poco en relación con los que se piden en la Lotería de Navidad, solo que en esta campaña, hay muy pocos días para reservarlos. «El 13, el 69, el 15, el año en curso o una fecha señalada suelen ser los más demandados habitualmente, en eso no hemos detectado mucho cambio», explica Núñez.

Bien es cierto que, encontrarse en plena zona residencial de A Illa «no nos está beneficiando de cara a las ventas, porque la gente no puede estacionar en las inmediaciones de la administración como hacía antes», a lo que se suma que, «desde que han comenzado a llegar las sanciones por esa causa hemos tenido clientes que han sido multados pese a haber inscrito sus matrículas en el listado que remitimos al Concello todas las semanas, nos hemos encontrado con al menos tres o cuatro casos de esos y, en lugar de estar trabajando, parece que estamos ejerciendo de municipales, viendo quien ha inscrito su matrícula o no».

En caso de que la suerte vuelva a sonreír a A Illa, no será la primera vez que esto ocurre durante el Día de Reyes. En 2024, la administración «Mar de Apuestas» repartió un décimo del 94974, en el que recayó el Gordo de esa edición, un premio que compartió con la administración de O Grove, «A Centola Dourada». Además, en A Illa también se vendió un décimo del tercero en esa edición del sorteo. En el pequeño despacho situado en la calle O Cruceiro esperan que alguno de sus números vuelva a repartir la suerte de nuevo para empezar el año de la mejor forma posible.