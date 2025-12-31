El ajedrez de Lucas Abal se luce en O Piñeiriño
Vilagarcía
El ajedrez se convirtió ayer en el deporte rey en el barrio de O Piñeiriño con una novedosa iniciativa en forma de reto vecinal a Lucas Abal. El matemático y excelente jugador del Clube Xadrez Fontecarmoa retó a más de una veintena de rivales a superarle con una abrumadora superioridad final del ajedrecista en las simultáneas.
