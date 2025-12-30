Vilagarcía consolida la tendencia de celebrar Nochevieja fuera de casa: cenas, fiesta y ambiente

La Nochevieja ya no es solo sinónimo de salón, mantel de casa y sobremesa interminable. En Vilagarcía, cada vez más vecinos optan por despedir el año en torno a una mesa servida por otros, una tendencia que ha ido ganando peso y que, además, empieza a extenderse a la Nochebuena. La fórmula combina comodidad, ambiente y el atractivo de encadenar cena y fiesta sin tener que preocuparse por cocinar, recoger ni organizar el «después».

El fenómeno se nota en la ampliación de la oferta y en la rapidez con la que se llenan los cupos. Hoteles y locales sociales han encontrado en estas fechas un espacio ideal para propuestas que mezclan gastronomía, música, cotillón y un plus muy buscado: celebrar en grupo, pero sin el estrés logístico que tradicionalmente recaía en las casas.

En esa búsqueda de planes redondos encaja la apuesta de O Gato Negro de Carril, que repite tras el éxito del pasado año una celebración con doble formato: cena colectiva (con un máximo de 45 comensales en el bar de la sociedad) y una fiesta posterior para socios e invitados que superará, según se prevé, las 200 personas.

Su presidente, José Eiras, pone el acento en lo comunitario: el «efecto reunión» de una noche pensada para verse, brindar y prolongar el encuentro más allá del postre. La propuesta incluye DJ, sorteos de ibéricos, barra libre y cotillón, y un detalle que ya se ha convertido en reclamo: la «toma de uvas» se traslada a las tres de la madrugada y se hace con lacasitos, una licencia festiva que triunfó el año pasado y que vuelve este 31 para reforzar el carácter desenfadado de la noche.

El menú, en la línea de lo abundante y reconocible, se ofrece por 75 euros por persona con un recorrido que va del pastel de marisco al cóctel de gambas, pasando por almejas en salsa y vieiras, y rematando con bacalao y ternera asada, además de postre, uvas, cava y cotillón. Y para los que apuran la pista, un clásico de madrugada: chocolate con churros.

La tendencia se aprecia también en el ámbito hotelero, donde la experiencia suma un componente añadido: la posibilidad de alojarse sin coger el coche y alargar el plan con tranquilidad. Un ejemplo es el del Hotel Pazo O Rial, que ha consolidado la idea de abrir estas fechas a un público familiar y local, y no solo al visitante.

Su directora, Patricia Acedo, explica que la propuesta de la cena de Nochebuena, iniciada el pasado año funcionó «muy bien» y rozó el 100% de ocupación, una respuesta que animó a la casa a repetir la fórmula esta Navidad. El propio hotel publicita en su página web los menús y los precios, además de las actividades paralelas para noches tan señaladas.

Con la vista puesta en el día 31, Acedo señala que el aforo todavía no está completo, pero reconoce que quedan pocas plazas para cerrar la cifra prevista de 80 comensales. El plan está diseñado como una celebración continua: la cena arranca a las 21.00 horas, se desarrolla en espacios diferenciados –salón de cena y salón de baile– y enlaza con el cotillón y la música «hasta la madrugada». En la oferta se incluye también mesa dulce durante el baile y el broche final del chocolate con rosca.

El Gato Negro está siendo cita obligada cada Navidad. / Cedida

El hotel, además, apunta a un perfil concreto: «son familias las que vienen y el ambiente es muy acogedor», resume la directora. Y el dato hotelero confirma el tirón: con 60 habitaciones, la ocupación ronda ahora el 50%. Algo más que destacable teniendo en cuenta que son fechas muy familiares.

En lo gastronómico, el Pazo O Rial ha optado por diferenciarse. Acedo admite que se ha huido de las propuestas más típicas y que por eso se han decidido por «arriesgar» con un enfoque más «innovador y minimalista», apoyado en la variedad de siete aperitivos. Entre ellos: brioche con mantequilla de algas, lubina curada con uvas y almendras tostadas, vasito de crema de castañas con setas o bombón de pulpo. El plato central tendrá un guiño de identidad con sello kilómetro cero representado en el porco celta. La bodega también pone el valor el producto de proximidad. El precio se sitúa en 165 euros por persona, con bodega incluida, y con un cierre festivo.

Entre la cena «de sociedad» con gran fiesta colectiva y la experiencia hotelera con alojamiento opcional, Vilagarcía dibuja una postal clara: cada vez más Fin de Año se organiza fuera de casa. En parte por comodidad, en parte por el deseo de convertir la noche en una experiencia completa —cena, música, brindis y recena— y también por un factor emocional: la necesidad de celebrar en comunidad, compartir mesa con otros y despedir el año con la sensación de estar en un lugar «con ambiente». Y todo ello sin necesidad de cocinar ni todo lo que ello conlleva antes y después.

El resultado es un cambio de hábitos que ya no se limita al 31. La Nochebuena, tradicional bastión del hogar, comienza a abrirse paso en los calendarios de hoteles y restaurantes. Y todo apunta a que, si la tendencia se mantiene, las reservas de estas fechas seguirán siendo, cada año, una cuenta atrás paralela a la del propio reloj. Incluso la noche de Reyes también encuentra opciones en Vilagarcía para disfrutar las fiestas «como en casa», pero sin pensar en nada más que disfrutar del momento.