Varela anuncia el PXOM como gran objetivo para 2026 y destaca la inversión en el rural: 7 de cada 10 euros

Vilagarcía encara 2026 «convencida» de que será «un año mejor» tras un 2025 que, en palabra del alcalde, Alberto Varela, deja «un gran año para Vilagarcía» en términos de empleo, población y crecimiento en el modelo de ciudad. El regidor subrayó en su balance que el municipio cerró el ejercicio con 1.918 personas en paro, «menos desempleados que nunca», y con 37.888 habitantes, un dato que, según explicó, confirma una tendencia de crecimiento que el gobierno local quiere consolidar.

Varela atribuyó parte del impulso municipal a la capacidad inversora ligada a fondos europeos, con actuaciones que «permiten ampliar servicios sociales y ejecutar obras en distintos puntos de la ciudad». Resumió el alcalde apuntando que «donde hay obras, las palabras sobran», aludiendo a un mandato centrado en atender «las demandas de todos los colectivos».

El alcalde ordenó el balance en cinco grandes bloques alineados con la línea de gobierno en base «a un modelo de ciudad con las personas como protagonistas del espacio público»; la planificación de la Vilagarcía del futuro; el refuerzo de la ciudad como referencia cultural y turística, la apuesta por una ciudad más verde; y la inversión en deporte y el equilibrio territorial con el rural.

Dentro del modelo de ciudad, puso como ejemplo el «éxito» de la actuación en la calle Clara Campoamor que, según indicó, «culmina la transformación del centro urbano como espacio de disfrute». En el capítulo de reformas urbanas, avanzó que tras las obras en la calle Vilaboa en 2025, en 2026 se prevé acometer la remodelación de Bouza de Abaixo, Vilaboa y Vicente Risco, «entre otras».

En materia de planificación y servicios, Varela destacó el «esfuerzo muy importante» de 6 millones de euros para la ampliación de la Estación de Aguas Residuales (EDAR). También situó como ámbito de transformación la zona de O Ramal para la recuperación de la fachada marítima para disponer de una nueva zona de ocio que enlazará la ciudad con la playa y el puerto deportivo, además de citar un proyecto para la mejora y humanización del entorno de la plaza de A Peixería, condicionado a la financiación que se pueda captar.

También aprovechó Varela para reividicar la proyección cultural y turística de Vilagarcía, mencionando a este respecto la estrategia bautizada como VGA360 que persigue un calendario de actividad «para los 365 días del año», destacando «15 eventos de mucho atractivo que ya se celebran en la ciudad».

El alcalde califica de éxito la reforma de la calle Clara Campoamor. / Iñaki Abella

En el apartado turístico tuvo un aparte para la futura estación marítima, destacando al concejal de Turismo, Álvaro Carou, como ideólogo de este proyecto «que él mismo presentó a la Autoridad Portuaria, aunque ahora otros se quieran atribuir la idea». Un impás que el alcalde aprovechó para desearle una pronta recuperación a su compañero de gobierno tras el infarto padecido durante el maratón de Valencia.

En el repaso generalizado a la actualidad de la ciudad, el primer edil destacó en el capítulo de políticas medioambientales que en 2025 se puso en marcha el mirador de Bamio «que se une al de Xiabre» y anunció que para 2026 se ejecutará la ampliación de la Vía Verde, actuaciones en las que vinculó también la importancia de la financiación de los fondos Next Generation con un total de 3,8 millones a beneficio de Vilagarcía. Cabe señalar que la inversión para el acceso y ampliación de la Vía Verde contará con una financiación de 200.636 euros.

«El centro de salud ya no depende de nosotros»

Varela se refirió también al avance en las obras del futuro centro de salud de la zona de la Alameda, insistiendo en que «no depende de nosotros» en referencia al gobierno de la Xunta de Galicia.A este respecto no quiso pasar por al la oportunidad de reivindicar que «el tiempo nos dio la razón» frente a las críticas de la oposición municipal en cuanto a la ubicación elegida. Indicó que las obras avanzan, pero que corresponden a otras administraciones, con un horizonte temporal situado en 2027 como finalización de las mismas y apertura de las instalaciones.Una cuestión que sí quiso dejar clara es la referida a que «estaremos muy atentos para que tenga el contenido necesario el futuro centro de salud para el bien de todos los vilagarcianos», concluyó.

Subraya la inyección en materia deportiva

Sobre lo invertido en deporte, Varela subrayó una inversión de más de 4 millones de euros, citando como hitos de 2025 el skate park y la mejora de las pistas de atletismo así como la futura ampliación de la piscina, sin pasar por alto la remodelación del pabellón Sara Gómez.En cuanto a la reforma de las instalaciones de Fontecarmoa quiso dejar claro que «se siguen realizando inversiones para mejorar sus servicios». Además, resaltó que el estado que presenta la instalación «hace que tengamos mucha demanda de federaciones deportivas para desarrollar en Vilagarcía diferentes eventos».Por último, Alberto Varela invitó a la participación en la Festa das Uvas de mañana a mediodía en Ravella subrayando que «una vez más seremos la primera ciudad en dar la bienvenida al nuevo año».

Las pistas de atletismo de Fontecarmoa también fueron renovadas. / Iñaki Abella

«Siete de cada diez euros de inversión se destinan a servicios básicos en el rural», señala

Subrayó Alberto Varela la inversión en el rural como una de las prioridades y hacia él se dirige una parte mayoritaria del esfuerzo inversor hacia el rural: «7 de cada 10 euros se invierten en rural». En cuanto al destino de esa inversión en el rural, el alcalde matizó que se destina principalmente a servicios básicos, como la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento, como a ejecutada recientemente en Carril (avenida Rosalía de Castro), las previstas en la calle Ameal, Muíños de Cea, o en Guillán, entre otras- y también a la mejora de caminos e intervenciones de calmado de tráfico, «algo muy demandando por los vecinos y que también llevamos a cabo».

Por otro lado, y como gran objetivo de mandato para el año que viene, Varela situó el PXOM. Afirmó que, igual que el gobierno local busca acuerdos en materia presupuestaria, intentará «hacer lo mismo» en 2026 para sacar adelante la renovación del Plan Xeral, pendiente —señaló— del informe de Carreteras del Estado, clave para desbloquear la tramitación. En este punto, mencionó que dicho informe condiciona desarrollos en el entorno de la N-540 y por tanto todo lo referido a los avances en materia del Plan Xeral.Por otro lado, y en referencia a las actuaciones financiadas con los 3,8 millones de los fondos Next Generation, Alberto Varela se refirió al impulso para el VaiBike en la línea de modelo de peatonalización y disfrute de zonas públicas como esparcimiento para las personas.