Turismo de Galicia compromete 900.000 euros para el talaso vilanovés

El centro de talasoterapia de Vilanova comienza a tomar forma después de muchos años de espera. El Consello de la Xunta autorizó ayer la firma del convenio por el que se cierra la colaboración entre Turismo de Galicia y el municipio, un acuerdo que supondrá la participación del ente autonómico en la financiación del proyecto, aportando 900.000 euros de los 1,8 en los que está valorado.

El proyecto del área deportiva de O Terrón está valorado en varias fases,. La primera de ellas, en las que se van a invertir más de medio millón de euros, podría iniciarse a lo largo de este mes de enero, mientras la segunda, en la que participará la Axencia Galega de Turismo, se encuentra ya en fase de licitación.

En la primera de las actuaciones se proyectan los vasos de la piscina, en concreto, la de recreo. Mientras, en la segunda fase, el convenio prevé un edificio que funcione como equipamiento dotacional para el ocio, desarrollo y promoción de actividades saludables. La idea es que esta instalación funcione según un modelo de organización y un programa flexible, permeable, abierto a la participación y relacionada con la salud, vinculada al agua de mar.

Así, el edificio se desarrollará en planta baja y ocupará el semisótano de la edificación anexa ya existente, que actualmente se emplea como almacén del campo de fútbol. Además, está previsto el equipamiento de una sala multiusos, almacén, una zona de vestuarios, recepción, enfermería, un vaso de pisicna infantil y un cuarto de instalaciones, que se materializará en el semisótano.

En total, las distintas actuaciones están valoradas en 1,81 millones de euros, de los cuales, Turismo de Galicia aportará 900.000 euros. No en vano, explican desde el ente dependiente de la Xunta de Galicia, la actuación se enmarca dentro de sus objetivos de desarrollar acciones que contribuyan a potenciar el turismo de calidad en Galicia, y se relaciona con el eje estratégico de consolidación del termalismo en el que se está trabajando desde la Xunta en los últimos años.

Esas dependencias se van a instalar en el entorno de la playa de O Terrón, donde el Concello de Vilanova lleva años trabajando en la creación de una zona deportiva y de ocio. En ese lugar se construyó el campo de fútbol de Vilanova y se han creado numerosas sendas peatonales para servir como atractivo turístico. A ello se suma la instalación de otros elementos, como unas pistas de tenis, un parque biosaludable, una playa libre de humo de tabaco o un pequeño auditorio al aire libre para la celebración de conciertos. El proyecto culmina con la pasarela peatonal, que permite cruzar desde el casco urbano a O Terrón salvando la zona de O Ariño.