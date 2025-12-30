Tecnología más segura desde Vista Real

Aprender a navegar con seguridad y a identificar todo tipo de peligros, así como a dominar la vida digital es uno de los grandes objetivos del campamento digital que acoge el pazo de Vista Real en los últimos días del año 2025 y el 2 de enero de 2026. Este curso, y otro anterior celebrado unos días antes de la navidad, son las dos últimas acciones del décimo aniversario del Centro de Desenvolvemento Local (CDL) de Vilanova, dirigido por Javier Piñeiro y que se asienta en las dependencias del pazo de Vista Real.

Estos campamentos digitales están orientados hacia escolares para que comprendan cuales son los peligros de la red y se familiaricen en como evitarlos. Impartidos por la Fundación Cibervoluntarios, permite a los jóvenes familiarizarse con palabras como malware, phising o vising entre otras muychas, lo que les ayudará a identificar y solventar los ataques de los ciberdelincuentes que pùedan sufrir mientras navegan por la red de redes. Los dos cursos han permitido que por Vista Real pasasen un total de cuarenta alumnos, no solo de Vilanova de Arousa, sino también de otros municipios, como O Grove, Cambados, A Illa o Vilagarcía.

Además de la función de formar a los pequeños en evitar el fraude por internet, el curso también sirve como conciliación familiar para muchas familias que no descansan en Navidad, ya que los pequeños cuentan con actividades durante toda la mañana. Los cursos eran totalmente gratuitos, al ser una actividad financiada por la Xunta y por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas se suman a acciones similares, con mayor carga para sus alumnos, como la que supone el Salnés Campus que se celebra todos los veranos en las dependencias vilanovesas.

Con estas acciones, el CDL de Vilanova consolida su posición como el gran referente de la formación en la comarca, ya que el centro de Vista Real ha acogido este año todo tipo de iniciativas formativas a todos los niveles y para emprendedores.

El pasado mes de octubre, el centro cumplía su décimo aniversario, diez años en los que han pasado por sus dependencias más de 12.000 alumnos que han recibido todo tipo de formación, desde cursos de fitosanitarios hasta asesoramiento para mejorar las perspectivas de su modelo empresarial a través de un foro de emprendimiento. La llegada del CDL al pazo de Vista Real fue clave para que esta vieja casona, que había sido intervenida por la Audiencia Nacional a los Charlines antes de ser vendida al Concello de Vilanova por poco más de un millón de euros, pasase de ser una referencia del narcotráfico a convertirse en un punto de referencia en la formación, especialmente de jóvenes, para que tuviesen acceso a un puesto de trabajo especializado.