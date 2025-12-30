Suelo Empresarial del Atlántico se plantea ampliar Baión para ofrecer más suelo industrial

Los anuncios de Impex Europa y de Svenska Bearing de ocupar varias parcelas en el polígono industrial de Baión, en Vilanova de Arousa, suponen la práctica ocupación de esta infraestructura a la que le costó mucho arrancar pero, en los últimos años, ha experimentado un importante crecimiento, con casi toda su superficie ocupada o vendida. El interés de las empresas por asentarse en la zona, que destaca por su valor estratégico y sus comunicaciones, ha provocado que tan solo quede una parcela de las 57 en las que se divide el polígono, sin vender, aunque Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) confía en que pueda ser adquirida en un breve espacio de tiempo, ya que se trata de un espacio de cerca de 5.000 metros cuadrados que puede resultar atractivo para cualquier empresa.

El hecho de que se encuentre prácticamente todo vendido o ocupado ha provocado que la empresa que preside Beatriz Sestayo comience a valorar la posibilidad de recuperar el viejo proyecto de ampliación, que pasaría por desarrollar los mismos metros cuadrados del actual polígono, 300.000 en total, para facilitar el asentamiento de más empresas. Esa posibilidad es algo que no se descarta y que se estudiará en el futuro, sobre todo, por el buen funcionamiento que está a tener esta superficie industrial y el atractivo que levanta su entorno, con acceso prácticamente directo a la AP-9 y la proximidad del Puerto de Vilagarcía y de la estación de tren para el transporte de mercancías.

Esos 300.000 metros se encuentran en una zona muy próxima al actual polígono y la mayor parte del terreno pertenecería a la comunidad de montes de Baión. Estaban contemplados ya como suelo de carácter industrial para acometer esa posible ampliación desde hace muchos años, pero las sucesivas crisis económicas provocaron que la ocupación del polígono fuese mucho más lenta de lo esperado.

Esa decisión se tomará en conjunto con el Concello, que siempre ha apostado por el desarrollo del polígono de Baión. SEA también se encuentra pendiente de que se concrete el cambio de uso del suelo de dos de las zonas que ha comercializado ya que, en un primer momento, estaban catalogadas como zona comercial, pero el Concello solicitó a la Xunta el cambio a industrial ante el interés que estaban mostrando un buen número de empresas por asentarse en el polígono, una decisión clave para conseguir vender todas las parcelas.

Las dos últimas empresas que han anunciado su intención de instalarse en Baión en el futuro son Impex Europa y Svenska Bearing. La primera de ellas tiene la intención de ocupar cerca de 19.000 metros cuadrados para levantar un nuevo centro logístico después de lo que ocurrió con su nave de Rubiáns el pasado verano, cuando un voraz incendio se la llevó por delante. El proyecto tiene como objetivo sustituir a la nave siniestrada y mejorar la capacidad logística de una empresa que es un referente en la comercialización de raticidas a través de su marca Ratibrom. El objetivo es que la nave pueda entrar en funcionamiento a finales de 2026 o principios de 2027.

Por su parte, la empresa sueca con sede en Cambados, pretende reforzar su presencia en O Salnés, para lo que ha adquirido el derecho de compra sobre diez parcelas de la manzana 1, sumando un total de 15.694 metros cuadrados. La firma es líder en el ámbito de la construcción e ingeniería naval, especializada en la fabricación y comercialización de cojinetes de metal antifricción destinados a grandes embarcaciones. Estas dos firmas se suman así a empresa como Soaga, una de las primeras en instalarse en Baión, o a la propia Sogama, que ha puesto en marcha una planta de tratamiento de biorresiduos que da servicio a gran parte de la provincia.