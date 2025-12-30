Suelo Empresarial del Atlántico se plantea ampliar Baión para ofrecer más suelo industrial
El polígono se encuentra ocupado o vendido casi al completo | Tan solo queda en el mercado una parcela de 4.970 metros cuadrados | Resulta atractivo para las empresas por su estratégica ubicación y sus comunicaciones
Los anuncios de Impex Europa y de Svenska Bearing de ocupar varias parcelas en el polígono industrial de Baión, en Vilanova de Arousa, suponen la práctica ocupación de esta infraestructura a la que le costó mucho arrancar pero, en los últimos años, ha experimentado un importante crecimiento, con casi toda su superficie ocupada o vendida. El interés de las empresas por asentarse en la zona, que destaca por su valor estratégico y sus comunicaciones, ha provocado que tan solo quede una parcela de las 57 en las que se divide el polígono, sin vender, aunque Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) confía en que pueda ser adquirida en un breve espacio de tiempo, ya que se trata de un espacio de cerca de 5.000 metros cuadrados que puede resultar atractivo para cualquier empresa.
El hecho de que se encuentre prácticamente todo vendido o ocupado ha provocado que la empresa que preside Beatriz Sestayo comience a valorar la posibilidad de recuperar el viejo proyecto de ampliación, que pasaría por desarrollar los mismos metros cuadrados del actual polígono, 300.000 en total, para facilitar el asentamiento de más empresas. Esa posibilidad es algo que no se descarta y que se estudiará en el futuro, sobre todo, por el buen funcionamiento que está a tener esta superficie industrial y el atractivo que levanta su entorno, con acceso prácticamente directo a la AP-9 y la proximidad del Puerto de Vilagarcía y de la estación de tren para el transporte de mercancías.
Esos 300.000 metros se encuentran en una zona muy próxima al actual polígono y la mayor parte del terreno pertenecería a la comunidad de montes de Baión. Estaban contemplados ya como suelo de carácter industrial para acometer esa posible ampliación desde hace muchos años, pero las sucesivas crisis económicas provocaron que la ocupación del polígono fuese mucho más lenta de lo esperado.
Esa decisión se tomará en conjunto con el Concello, que siempre ha apostado por el desarrollo del polígono de Baión. SEA también se encuentra pendiente de que se concrete el cambio de uso del suelo de dos de las zonas que ha comercializado ya que, en un primer momento, estaban catalogadas como zona comercial, pero el Concello solicitó a la Xunta el cambio a industrial ante el interés que estaban mostrando un buen número de empresas por asentarse en el polígono, una decisión clave para conseguir vender todas las parcelas.
Las dos últimas empresas que han anunciado su intención de instalarse en Baión en el futuro son Impex Europa y Svenska Bearing. La primera de ellas tiene la intención de ocupar cerca de 19.000 metros cuadrados para levantar un nuevo centro logístico después de lo que ocurrió con su nave de Rubiáns el pasado verano, cuando un voraz incendio se la llevó por delante. El proyecto tiene como objetivo sustituir a la nave siniestrada y mejorar la capacidad logística de una empresa que es un referente en la comercialización de raticidas a través de su marca Ratibrom. El objetivo es que la nave pueda entrar en funcionamiento a finales de 2026 o principios de 2027.
Por su parte, la empresa sueca con sede en Cambados, pretende reforzar su presencia en O Salnés, para lo que ha adquirido el derecho de compra sobre diez parcelas de la manzana 1, sumando un total de 15.694 metros cuadrados. La firma es líder en el ámbito de la construcción e ingeniería naval, especializada en la fabricación y comercialización de cojinetes de metal antifricción destinados a grandes embarcaciones. Estas dos firmas se suman así a empresa como Soaga, una de las primeras en instalarse en Baión, o a la propia Sogama, que ha puesto en marcha una planta de tratamiento de biorresiduos que da servicio a gran parte de la provincia.
A la espera de una sentencia sobre el caso Vinova
Una de las cuestiones pendientes que existen en Baión es solucionar el caso Vinova, la empresa de ultracongelados que anunció la creación de una gran planta en el polígono vilanovés y, tras realizar una macroexcavación en los terrenos, nunca más se volvió a saber de ella. SEA tiene abierto un frente judicial contra sus responsables que espera resolverlo antes posible. Desde la entidad que preside Sestayo se reconocía ayer que llevan aguardando por una sentencia desde el pasado mes de mayo y, mientras no se resuelva la situación judicial, no podrán poner a la venta esos terrenos por los que otras empresas ya han mostrado interés.La finca de 20.000 metros cuadrados del polígono de Baión lleva congelada en el tiempo desde hace un par de años. Para Suelo Empresarial del Atlántico es una preocupación porque no puede ofrecerla a otros interesados en asentarse en el parque industrial vilanovés. Por este motivo inicio las reclamaciones judiciales. Su propósito es el mismo en ambos casos: lograr la resolución del derecho de superficie que firmó con Vinova en su día para la cesión del suelo durante un largo plazo, para poder amortizar una inversión que sus responsables cifraron en 24 millones de euros. Del mismo modo, reclama sumas económicas importantes en concepto de las modificaciones realizadas en el terreno y con el fin de restituirlos a su estado original para poder ofrecerlos a otros interesados y, de hecho, la cifra aportada en estos años es que se movilizaron unos 120.000 metros cúbicos de tierra. En total, reclama 3,5 millones de euros.
