La ostra rizada se abre camino en la alta cocina de Mónaco y Marbella

Productores y depuradores de moluscos aseguran que el que termina mañana no ha sido un buen año para la ostra rizada, al menos en lo que a volumen obtenido se refiere, dado que en algunas bateas de cultivo de la ría de Arousa se ha experimentado una mortandad mayor de lo que suele ser habitual.

Pero no sucede lo mismo con la proyección nacional e internacional de este bivalvo, dado que no deja de ganar adeptos en el canal de la hostelería y la restauración, siendo cada vez más demandado por la alta cocina.

Adversidades

«En algunas zonas se ha producido menos cantidad, quizás por la temperatura del agua, el tipo de semilla empleado, la densidad de ejemplares manejada por cuerda u otros factores», esgrimen los empresarios depuradores consultados ayer.

Degustación de ostra rizada y mejillones en un catamarán de Cruceros do Ulla Turimares. / FdV

Pero también es cierto que «no fue una pérdida de producción generalizada, sino que se centró en algunas bateas concretas», detallan en la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), cuyos asociados trabajan a un ritmo extremo para atender la gran cantidad de pedidos que tienen sobre la mesa en esta época del año .

De cualquier modo, «independientemente de la capacidad de producción, es de destacar que la ostra rizada o ‘magallana’, que se cultiva con una producción limitada en las bateas de la ría de Arousa, es un producto relativamente nuevo que se está poniendo de moda gracias a su calidad».

La calidad de la ostra rizada de las bateas hace que estén entrando con fuerza en la alta restauración, sobre todo en zonas tan importantes como Marbella e incluso en Mónaco

Esto se debe a que «es mucho mejor que la ostra japonesa –también rizada– que procede de las piedras de Ferrol, Pontedeume, O Barqueiro y otros puntos de la Costa Ártabra, la cual tiene menor aceptación en el canal Horeca», sugieren en las empresas de depuración.

Abundando en ello, las mismas fuentes señalan que «la calidad de la ostra rizada de las bateas hace que estén entrando con fuerza en la alta restauración, sobre todo en zonas tan importantes como Marbella e incluso en Mónaco».

«No cabe duda de que es un producto que convence y no deja de ganar adeptos» –proclaman–, aunque bien es cierto que sin llegar a los niveles de la ostra plana gallega.

Descargas en Cambados. / M. Méndez

En este último caso arrojando un balance positivo en este 2025, tal y como indican productores y depuradores. A modo de ejemplo, uno de ellos explica que «si se pegan un centenar de juveniles de ostra plana a una cuerda de batea, puede que solo lleguen a la talla comercial unas 50, y sin embargo, este año se han sacado entre 70 y 80 unidades».

En piedras y en viveros flotantes

En la Rede de Observadores do Medio Mariño Galego se explica que, bautizada familiarmente como ostra rizada, la «Magallana gigas» se caracteriza por dispone de «una concha estrecha y ampliamente ovalada, pudiendo llegar a alcanzar los 30 centímetros de longitud».

Sus valvas son «foliosas y desiguales», la superior de forma aplanada y la inferior, «cóncava y más larga». De color blanco parduzco en su exterior, y con un interior blanco nacarado, «con una mancha violeta en la cicatriz del músculo aductor», la ostra rizada tiene su superficie «esculpida por ásperos caballones concéntricos y seis o siete costillas fuertes y gruesas».

Ostras descargadas en Tragove. / M. Méndez

Así se define esta especie que vive en fondos arenosos o de grava, así como fija a la rocas del litoral, desde la línea de bajamar hasta los 80 metros de profundidad.

Eso de manera natural, porque en Arousa se cultiva en bateas como las existentes en el entorno de A Toxa y Cambados, donde el domingo se descarga una buena cantidad de producto.

Un estudio para saber más

Para saber más de la ostra rizada (Magallana gigas), la Consellería do Mar encargó al Centro Tecnológico del Mar – Fundación Cetmar– el desarrollo del servicio de control y seguimiento de las poblaciones potenciales de que puedan establecerse en las zonas costeras de las tres rías más meridionales de las Rías Baixas, es decir, Arousa, Pontevedra y Vigo.

El objetivo es la determinación y control de la presencia de poblaciones de la especie y la determinación de la captura natural de la misma a partir de la fijación de sus semillas. También se contempla un estudio comparativo del cultivo de ejemplares diploides y triploides de ostra rizada en batea, todo ello con un presupuesto de 201.569,92 euros y un plazo de ejecución que finaliza en 2026.