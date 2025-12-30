Meaño, del musical de Ocaband a las campanadas anticipadas de fin de año

El musical «Un Conto de Nadal», a cargo de la orquesta Ocaband y a modo de recital de temas navideños aderezados, llenó la carpa de la Praza do Concello, en Meaño.

Público asistente a la función. | T. Hermida

El evento, promovido por el Concello, se afrontó con dos partes, primero con La Ocaband en después, actuando junto con la Banda Unión Musical de Meaño y los niños de la Escuela de Música Municipal.

La Ocaband había llevado antes este evento a Portonovo, Ferrol, Baiona, Poio, Monforte y Quiroga, entre otros pueblos. El formato del musical surgió cuando la pandemia de la necesidad de mantener activa la formación. Desde entonces, La Ocaband había concebido el musical «Unha noite na Eira do Trigo» y el titulado «Historia de la verbena».

La actividad navideña que organiza el Concello de Meaño continúa hoy con las «Badaladas anticipadas de fin de ano». Será a las 19.00 horas, bajo la misma carpa, con nueva actuación de la Banda de Música Xuvenil de la Unión Musical de Meaño, alumnado de la Escuela de Música y una discoteca móvil para llevar la fiesta hasta la medianoche. En medio, las campanadas, con protagonismo del alcalde Carlos Viéitez y su grupo de gobierno, más chocolate caliente con churros que se dispensará de manera gratuita entre todos los presentes.