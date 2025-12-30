Meaño, del musical de Ocaband a las campanadas anticipadas de fin de año
Los meañeses dan la bienvenida al nuevo ejercicio esta misma tarde
T. Hermida
El musical «Un Conto de Nadal», a cargo de la orquesta Ocaband y a modo de recital de temas navideños aderezados, llenó la carpa de la Praza do Concello, en Meaño.
El evento, promovido por el Concello, se afrontó con dos partes, primero con La Ocaband en después, actuando junto con la Banda Unión Musical de Meaño y los niños de la Escuela de Música Municipal.
La Ocaband había llevado antes este evento a Portonovo, Ferrol, Baiona, Poio, Monforte y Quiroga, entre otros pueblos. El formato del musical surgió cuando la pandemia de la necesidad de mantener activa la formación. Desde entonces, La Ocaband había concebido el musical «Unha noite na Eira do Trigo» y el titulado «Historia de la verbena».
La actividad navideña que organiza el Concello de Meaño continúa hoy con las «Badaladas anticipadas de fin de ano». Será a las 19.00 horas, bajo la misma carpa, con nueva actuación de la Banda de Música Xuvenil de la Unión Musical de Meaño, alumnado de la Escuela de Música y una discoteca móvil para llevar la fiesta hasta la medianoche. En medio, las campanadas, con protagonismo del alcalde Carlos Viéitez y su grupo de gobierno, más chocolate caliente con churros que se dispensará de manera gratuita entre todos los presentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- El santiaguiño, escaso y muy caro
- Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Galicia afronta la temporada de avistamiento de focas
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- Rueda y López «previenen» los excesos navideños en A Illa
- La suerte regresa a A Illa por partida triple tras el paréntesis de 2024