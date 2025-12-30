Las fiestas y las compras aumentan la actividad policial

Ya se decía hace días que la Policía Local de Vilagarcía pisa el acelerador en lo que a controles de carretera se refiere, sumándose así a la campaña desplegada con motivo de las fiestas navideñas por la Dirección General de Tráfico (DGT) para impedir la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Una campaña de vigilancia que se prolongará e intensificará durante los próximos días, resultando especialmente intensa con motivo de la despedida del año.

Esta acción policial se hizo notar en los últimos días no solo en las carreteras de Vilagarcía, sino también en la entrada a O Grove, Cambados, Ribadumia, Meis, Sanxenxo y Valga, entre otras localidades.

Un control de alcoholemia en O Rial (Vilagarcía). / M. Méndez

También en Catoira, donde el domingo a media tarde la DGT instaló un llamativo control de carretera a la altura del puente interprovincial que une la localidad vikinga con Rianxo.

El aumento de la presencia policial no se limita a las carreteras, sino que se nota, y mucho, en las zonas peatonales.

En el caso de Vilagarcía, por ejemplo, con una importante labor de la Policía Local orientada a evitar que los vehículos invadan esos espacios ahora repletos de gente.

Dando continuidad a la campaña intensificada hace unas semanas, los municipales patrullan las calles, tanto a pie como en coche –incluido el «multamóvil»–, para sancionar y disuadir, conscientes de que son aún muchos los automovilistas –tanto repartidores como particulares– que siguen desafiando las ordenanzas y saltándose las normas de circulación para estacionar en cualquier parte, sin importarles causar destrozos en las zonas peatonales y poniendo en serio peligro la integridad de los usuarios.

Unos peatones que también pueden sentirse un poco más seguros al transitar por las abarrotadas zonas comerciales –como Rúa do Río– gracias a la presencia de la Policía Nacional.

En este caso los efectivos adscritos a la Comisaría de Vilagarcía patrullan a pie, en moto y en coche por el centro de la ciudad, tratando de «espantar» a posibles carteristas o delincuentes de cualquier tipo que aprovechan la masificación de las calles en estas fechas tan señaladas.