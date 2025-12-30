Espumoso Rías Baixas: 95.000 litros en 126.714 botellas de 44 marcas

Ante la despedida del año y la celebración de la fiesta de las campanadas, cuando el vino de burbujas corre a raudales, la Denominación de Origen Rías Baixas anima a brindar con sus Espumosos de Calidad.

Invitación que aprovecha para destacar que este año se han etiquetado 95.000 litros (126.714 botellas), frente a los 94.079 litros (unas 125.000 botellas) que el pasado ejercicio llevaron a los mercados 25 bodegas.

Unas cifras, cabe indicar, que están ligeramente por debajo de las 136.666 botellas (102.500 litros) elaboradas por 19 bodegas en las Navidades de 2023 con 32 marcas diferentes.

Un año antes habían sido 19 bodegas las que elaboraron Espumoso de Calidad. Más concretamente 109.529 litros calificados en 146.038 botellas de 26 marcas con diferentes cualidades, desde los espumosos Brut Nature –sin azúcar añadido– hasta el Dulce –que lleva mayor cantidad de azúcar–, pasando por el Extra Brut, Extra Seco, Seco y Semiseco.

En 2021 se hablaba en el sector de en torno a 124.000 botellas de espumoso certificadas al año gracias a la implicación de una veintena de bodegas que superabas las 30 marcas.

Y en 2020 habían sido 31 marcas las que etiquetaban 123.724 botellas de Espumoso de Calidad certificadas por el Consello Regulador, tras la elaboración de 92.793 litros

En definitiva, que a pesar del descenso de los últimos ejercicios, el Consello Regulador considera que se trata de una producción consolidada, capaz de competir en los mercados con productos de otras regiones y países, como el cava y el champán.

Tanto es así que brindar con Espumoso de Calidad «empieza a convertirse en una tradición en Galicia», sugieren en el órgano rector que preside Isidoro Serantes.

Las mismas fuentes hablan de la «sólida presencia en el mercado» de estos Espumosos de Calidad que aún tienen margen para seguir creciendo, y que en la actualidad elaboran dieciséis bodegas que llevan al mercado 44 referencias o marcas diferentes.

«Son unos vinos que no pueden faltar en las mesas durante la Navidad y en las fiestas de entrada y salida del año», insisten en Rías Baixas para promocionar este producto que salía por primera vez al mercado en 2012.

Ya se explicó en FARO DE VIGO la semana pasa que, clasificados en diferentes categorías, en función de la presencia y cantidad de azúcar residual por litro, los Espumosos de Calidad son una apuesta segura en cualquier celebración.

Un maridaje con espumosos. / FdV

Blancos y tintos

Además de tratarse de una de las tarjetas de presentación de la DO y del Consello Regulador que la gestiona, donde aclaran que Rías Baixas Espumoso «es un vino elaborado a partir de cualquiera de las variedades reconocidas, tanto blancas como tintas», producidas en cualquiera de las subzonas amparadas: Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do Ulla.

Se elaboran con el método tradicional «champenoise», es decir, dejando que las burbujas de carbónico surjan de manera natural durante la segunda fermentación en botella o rima, como ocurre con el champán.

Las bodegas de Rías Baixas, con medio centenar de marcas diferentes que en su práctica totalidad utilizan uva albariño, utilizan un vino base con menos de 10 grados alcohólicos y una mezcla de azúcares y levaduras naturales.

«Tras haber llenado las botellas y taparlas con un corcho provisional –detalla la DO–, los vinos espumosos deben permanecer durante nueve meses en su interior», propiciando así una segunda fermentación.

Transcurrido ese periodo, «las botellas se inclinan para que los sedimentos se acumulen en la zona del cuello». Llegado el momento se realiza el degüelle, que consiste en abrir la botella para eliminar dichos sedimentos antes de volver a taparla con el corcho especial para vinos espumosos.

«Este es el proceso que dota de mayor calidad a un vino espumoso y por ello es utilizado por algunos de los más reconocidos, como el Rías Baixas Espumoso, el Cava o el Champán», reseñan en el Consello Regulador.

Una botella de Rias Baixas Espumoso. / FdV

Al hablar de estos vinos con gas carbónico natural, que tanto pueden ser blancos como tintos o rosado, hay que advertir de que para considerarse Espumoso Rías Baixas el anhídrido carbónico debe conservarse a, al menos, 3,5 bares.

Desde 2012

Al igual que hay que incidir en el prometedor futuro de este vino que salía al mercado, por primera vez, en las Navidades de 2012.

Un espumoso ya consolidado con sobrado potencial para expandirse a nivel nacional e internacional gracia a «la tipicidad propia de nuestros vinos, sobre todo marcada por la variedad albariño».

Pero también por los niveles de graduación que presenta, «medio punto por encima que otros espumosos como el cava», explicó en su momento el director del departamento técnico del Consello Regulador, Agustín Lago.

Una bodega de espumosos. / FdV

DIFERENTES TIPOS

Los espumosos se clasifican en diferentes categorías en función de la presencia y cantidad de azúcar residual por litro, lo cual influye en el sabor y la acidez. Estos son los tipos de vinos amparados por la DO Rías Baixas, desde los más secos, con la mínima cantidad de azúcar, hasta los más dulces:

Brut Nature.

El Consello Regulador explica que el vino espumoso Brut Nature «se caracteriza por no tener adición de azúcar»: menos de 3 gramos de azúcar residual por litro.

Extra Brut.

Comparte similitudes con el Brut Nature al ser muy seco, aunque presenta una cantidad levemente superior de azúcar.

Brut.

Los vinos espumosos Brut abarcan una amplia gama con mayor dulzor, y con menos de 12 gramos de azúcar residual por litro. «Esta opción resulta muy popular, especialmente para quienes buscan un producto equilibrado», sostienen en la DO.

Extra Seco.

Es el siguiente nivel, indicado para quienes buscan «un toque más dulce». Tiene hasta 17 gramos de azúcar residual por litro.

Seco.

En este caso se ofrece «un punto más avanzado de dulzor». Presenta «un perfil organoléptico ligeramente dulce, con hasta 32 gramos de azúcar residual por litro». Esgrimen en el Consello Regulador que «estos vinos gozan de mucha aceptación y son apreciados por quienes buscan un perfil más accesible».

Semiseco.

Se sitúa «en el extremo más dulce del espectro», pues aporta hasta 50 gramos de azúcar residual por litro.

Dulce.

Estos espumosos son «una opción adecuada para aquellos que disfrutan de un matiz dulce más pronunciado». Son conocidos «por su dulzura excepcional, gracias a los más de 50 gramos de azúcar residual por litro».

Imagen promocional de la DO Rías Baixas para aludir a los maridajes con espumosos. / FdV

MARIDAJES

Estos son algunos de los mejores maridajes recomendados por la DO Rías Baixas:

Brut Nature.

Perfecto para «mariscos y alimentos frescos, especialmente de mar». Ostras, sushi, ceviche y almendras tostadas son una buena opción.

Extra Brut.

Pescado y cítricos. Lo ideal son mariscos al vapor o a la brasa, elaboraciones sencillas de pescados blancos y una ensalada de aguacate y cítricos.

Brut.

Carnes blancas asadas, quesos suaves y canapés con salmón ahumado.

Extra Seco.

Lo mejor son los quesos curados y añejos o recetas exóticas con picante.

Seco.

Platos asiáticos agridulces, pescados azules con salsas cremosas o postres no muy dulces.

Semiseco.

Platos grasos, fruta, recetas de arroz y ensaladas tropicales.

Dulce.

Lo mejor es reservar estos vinos para acompañar postres dulces. El chocolate es un maridaje ideal.