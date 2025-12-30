El desembarco del Carme de A Illa se mantendrá en O Xufre en 2026

La comisión de las Festas do Carme de A Illa ya se encuentra trabajando en las fiestas de 2026, que tendrán lugar entre el 15 y el 18 de julio. Estas fechas volverán a ofrecer la imagen de la Virxe do Carme desembarcando en el muelle de O Xufre tras la tradicional procesión marítima, algo que ya ocurrió en este 2025.

Al igual que en la última edición, la fecha elegida no permite que los barcos puedan desembarcar la imagen y a sus pasajeros en el muelle de O Campo. De todas formas, Juan José Rial Millán, integrante de la comisión explica que no es ese el único motivo que ha impulsado a tomar esta decisión. «Si retrasásemos una semana más la celebración para coincidir con las mareas, el coste de la fiesta sed nos dispararía entre un 30 y un 40% debido al caché de las orquestas».

A ello se suma que, si se aplazase una semana más, «dejaríamos sin varios días de fiestas gastronómicas a los clubs deportivos, algo que creemos que no es lo adecuado, ya que esos eventos festivos suponen gran parte de sus ingresos para la temporada».

Por último, otra de las cuestiones que avala O Xufre es la seguridad que ofrece para las personas que asisten desde tierra al desembarco de la imagen y para los propios barcos, algo que no ocurre en la zona de O Campo.