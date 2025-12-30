La cofradía arropa al sector frente al declive de los puertos de O Grove
San Martiño respalda las reiteradas demandas de pescadores, mariscadores y bateeiros
Exigen buenos pantalanes, mejor iluminación y la prometida reordenación de dársenas
Aunque es cierto que el ente público Portos de Galicia acometió diversas mejoras en los espacios de su competencia dentro del Ayuntamiento de O Grove, también lo es que tanto pescadores como mariscadores, bateeiros y usuarios en general llevan mucho tiempo denunciando, a través de FARO DE VIGO, las carencias que presentan zonas portuarias tan importantes como la de Meloxo.
Y después de tanto insistir en que el alumbrado falla o es deficiente, en que se acumula basura, que falta seguridad, que se necesitan con urgencia los pantalanes prometidos, que hay barcos abandonados que entorpecen la actividad o en que las rampas de descarga son insuficientes, ahora es la cofradía de pescadores San Martiño la que alza la voz y toma las riendas de la reivindicación.
Vemos como se hacen inversiones en otros puertos que se modernizan y disponen de todos los servicios mientras los de O Grove carecen de inversiones importantes, limitándose a recibir meras obras menores de mantenimiento que, a la vista está, son insuficientes para mantener en buenas condiciones nuestras zonas portuarias
El pósito manconunado que dirige María Besada, en el que se agrupan profesionales de O Grove, Sanxenxo, Meaño, Cambados, Ribadumia y Poio, salta a la palestra para sumarse a las críticas, y no solo aludiendo a las detectadas en Porto Meloxo, sino a las que parecen presentar los tres puertos pesqueros de la localidad, ya que la supuesta «dejadez» se hace extensiva al de Pedras Negras y al de O Corgo, según la propia cofradía.
Es por ello que quiere expresar su malestar con el ente público dependiente de la Consellería do Mar, «puesto que notamos una dejadez en cuanto a mantenimiento de los tres puertos y la falta de la reordenación tantas veces solicitada por el sector».
De forma detallada, la Confraría de Pescadores San Martiño se refiere a los «continuos problemas de falta de luz, existencia de tablas rotas en los pantalanes flotantes, carencia de puntos de toma eléctrica y de agua e insuficiente de amarres fijos para las embarcaciones», entre otros problemas.
De este modo, hay que insistir, el pósito hace suyas las quejas de los profesionales de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, tratando así de ejercer más presión, si cabe, ante Portos de Galicia.
Su intención es que este departamento actúe en consecuencia, y con la máxima urgencia posible, después de «varios años obteniendo promesas que nunca se hacen realidad».
Promesas, dicho sea de paso, que se remontan a hace un par de décadas y que fueron realizando todos aquellos que a lo largo de los años pasaron por el timón de mando de Portos y la Consellería do Mar.
De ahí que la propia cofradía esgrima que «los continuos cambios en el organigrama» de dichos departamentos «no ayudan a avanzar ni a concretar las mejoras prometidas».
Y es por ello que, «año tras año, vemos como se hacen inversiones en otros puertos que se modernizan y disponen de todos los servicios mientras los de O Grove carecen de inversiones importantes, limitándose a recibir meras obras menores de mantenimiento que, a la vista está, son insuficientes para mantener en buenas condiciones nuestras zonas portuarias».
En definitiva, que la Confraría San Martiño se ha cansado de tanta promesa incumplida y reclama que de una vez por todas se proceda a la reordenación de los puertos y a la instalación de puntos de agua y luz, sin olvidarse de la reparación de los pantalanes y, en definitiva, la ejecución de todas aquellas mejoras que sean necesarias para satisfacer las demandas de la flota y garantizarle unas condiciones de trabajo dignas y seguras.
- El santiaguiño, escaso y muy caro
- Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Galicia afronta la temporada de avistamiento de focas
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- Rueda y López «previenen» los excesos navideños en A Illa
- La Navidad de Vilagarcía se vive de noche
- Los Pepes, el comercio que cumple 75 años con la modernidad del tú a tú como bandera