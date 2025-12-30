La cofradía arropa al sector frente al declive de los puertos de O Grove

Aunque es cierto que el ente público Portos de Galicia acometió diversas mejoras en los espacios de su competencia dentro del Ayuntamiento de O Grove, también lo es que tanto pescadores como mariscadores, bateeiros y usuarios en general llevan mucho tiempo denunciando, a través de FARO DE VIGO, las carencias que presentan zonas portuarias tan importantes como la de Meloxo.

Y después de tanto insistir en que el alumbrado falla o es deficiente, en que se acumula basura, que falta seguridad, que se necesitan con urgencia los pantalanes prometidos, que hay barcos abandonados que entorpecen la actividad o en que las rampas de descarga son insuficientes, ahora es la cofradía de pescadores San Martiño la que alza la voz y toma las riendas de la reivindicación.

Vemos como se hacen inversiones en otros puertos que se modernizan y disponen de todos los servicios mientras los de O Grove carecen de inversiones importantes, limitándose a recibir meras obras menores de mantenimiento que, a la vista está, son insuficientes para mantener en buenas condiciones nuestras zonas portuarias Confraría de Pescadores San Martiño

El pósito manconunado que dirige María Besada, en el que se agrupan profesionales de O Grove, Sanxenxo, Meaño, Cambados, Ribadumia y Poio, salta a la palestra para sumarse a las críticas, y no solo aludiendo a las detectadas en Porto Meloxo, sino a las que parecen presentar los tres puertos pesqueros de la localidad, ya que la supuesta «dejadez» se hace extensiva al de Pedras Negras y al de O Corgo, según la propia cofradía.

La zona portuaria de O Corgo. / Paco Luna

Es por ello que quiere expresar su malestar con el ente público dependiente de la Consellería do Mar, «puesto que notamos una dejadez en cuanto a mantenimiento de los tres puertos y la falta de la reordenación tantas veces solicitada por el sector».

De forma detallada, la Confraría de Pescadores San Martiño se refiere a los «continuos problemas de falta de luz, existencia de tablas rotas en los pantalanes flotantes, carencia de puntos de toma eléctrica y de agua e insuficiente de amarres fijos para las embarcaciones», entre otros problemas.

De este modo, hay que insistir, el pósito hace suyas las quejas de los profesionales de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, tratando así de ejercer más presión, si cabe, ante Portos de Galicia.

Imagen de rampas ocupadas en Porto Meloxo utilizada por el sector para denunciar el estado que presenta este espacio. / FdV

Su intención es que este departamento actúe en consecuencia, y con la máxima urgencia posible, después de «varios años obteniendo promesas que nunca se hacen realidad».

Promesas, dicho sea de paso, que se remontan a hace un par de décadas y que fueron realizando todos aquellos que a lo largo de los años pasaron por el timón de mando de Portos y la Consellería do Mar.

De ahí que la propia cofradía esgrima que «los continuos cambios en el organigrama» de dichos departamentos «no ayudan a avanzar ni a concretar las mejoras prometidas».

El puerto pesquero de O Corgo. / Paco Luna

Y es por ello que, «año tras año, vemos como se hacen inversiones en otros puertos que se modernizan y disponen de todos los servicios mientras los de O Grove carecen de inversiones importantes, limitándose a recibir meras obras menores de mantenimiento que, a la vista está, son insuficientes para mantener en buenas condiciones nuestras zonas portuarias».

En definitiva, que la Confraría San Martiño se ha cansado de tanta promesa incumplida y reclama que de una vez por todas se proceda a la reordenación de los puertos y a la instalación de puntos de agua y luz, sin olvidarse de la reparación de los pantalanes y, en definitiva, la ejecución de todas aquellas mejoras que sean necesarias para satisfacer las demandas de la flota y garantizarle unas condiciones de trabajo dignas y seguras.