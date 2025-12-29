La Xunta transfiere al Concello de O Grove la céntrica calle de Luis Antonio Mestre

El Consello de la Xunta autorizó el proyecto de decreto por el que se aprueba el cambio de titularidad a favor del Concello de O Grove del tramo final de la carretera PO-316, comprendido entre los puntos kilométricos 5+510 y 5+890.

Es un tramo de 380 metros de longitud que se corresponde con la popular avenida de Luis Antonio Mestre –principal entrada rodada al centro urbano–, que el Concello lleva mucho tiempo intentando transformar con ayuda del Gobierno de Galicia.

Desde el ejecutivo local siempre se pidió que la Xunta adecentara y humanizara este vial, antes de cederlo al Concello. Lo que se hace ahora es empezar por la cesión, a la espera de concretar y materializar el convenio que permita renovar por completo la calle.

Plano con el tramo cedido. / FdV

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el Concello de O Grove firmaron previamente el acuerdo para formalizar este cambio de titularidad, al tratarse de un vial que ha adquirido la condición de vía urbana, ya que soporta mayoritariamente tráfico de carácter urbano y no resulta necesario para garantizar la continuidad y coherencia de la red autonómica de carreteras de Galicia.

La transferencia se tramita de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia, que prevé la aprobación de estos cambios mediante decreto de la Xunta, a propuesta de la Consellería competente en materia de infraestructuras viarias y tras el acuerdo entre las administraciones implicadas.

Entre las funciones del departamento de Infraestructuras de la Xunta se encuentra la tramitación de los cambios de titularidad de las carreteras incluidas en las redes dependientes de la comunidad autónoma, así como de las entidades provinciales y locales.

Con este cambio de titularidad, el Concello de O Grove asumirá la competencia para actuar en este tramo de la antigua carretera autonómica, así como la responsabilidad de su conservación y mantenimiento. Aunque para ello necesitará contar con la colaboración económica del gobierno de Alfonso Rueda.