Visto bueno a la transferencia de las unidades asistenciales de O Grove y Vilagarcía

El Consello da Xunta aprobó el decreto por el que se autoriza el traspaso a la comunidad autónoma de los servicios y los medios personales y materiales de la atención sanitaria prestada por las trece unidades asistenciales de atención a las drogodependencias (UAD) de titularidad municipal, entre las que se encuentran las de Vilagarcía de Arousa y O Grove.

De este modo dichas unidades pasarán a estar integradas en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) a partir del 1 de enero, lo cual habían demandado desde las respectivas Corporaciones municipales y obedece al compromiso adquirido con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y con los propios ayuntamientos por parte de la Xunta.

Esta transferencia permitirá facilitar una atención integral a los pacientes, así como mejorar la derivación a otros servicios sanitarios, garantizando una asistencia de la máxima calidad.

En la importancia de esta media abundó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien recordó que junto a las unidades de Vilagarcía y O Grove se traspasan las de Burela, Cangas, Carballo, Monforte de Lemos, Noia, O Porriño, Ourense, Pontevedra, Ribeira, Santiago de Compostela y Vigo.

Durante el año 2024 esas unidades atendieron a más de 7.100 pacientes, y el objetivo ahora es optimizar la asistencia que se presta a estas personas y reforzar la coordinación con el resto del sistema sanitario público.

Desde el ejecutivo gallego detallan que el decreto de traspaso aprobado hace alusión tanto al personal afectado por esta medida como a los puestos de trabajo vacantes, los bienes inmuebles y los contratos objeto de traspaso y/o subrogación, ascendiendo la valoración económica de los medios humanos y materiales a 4,9 millones de euros.

De igual modo se aclara que el traspaso incluye a funcionarios de carrera y personal laboral fijo de categorías sanitarias, así como a personal no sanitario con la misma condición de fijeza que desempeñe sus funciones a jornada completa en estas unidades.

En cuanto a las plazas vacantes, el decreto establece que el personal temporal que participe en procesos de estabilización continuará en su puesto hasta la resolución de dichos procesos y que, en caso de superarlos, se integrará en el Sergas como personal fijo.

Asimismo, los trabajadores que sustituyan a profesionales transferidos mantendrán sus funciones hasta la reincorporación del titular o la finalización del contrato.

El cuadro de personal que se traspasa está compuesto por 95 plazas, de las cuales 25 se encuentran vacantes. Entre los profesionales figuran especialistas en Psicología, Enfermería, Medicina, Psiquiatría, auxiliares de clínica, trabajadores sociales, educadores sociales y personal administrativo, entre otras categorías.