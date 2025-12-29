Susto en Tragove a causa de una humareda

Los muchos usuarios del puerto de Tragove que este domingo por la mañana realizaban pesca deportiva y descargaban mejillón y ostras, así como aquellos que paseaban por la fachada litoral de Cambados y se percataron de lo que estaba sucediendo al mirar al mar, se llevaron un buen susto al observar una densa columna de humo en los pantalanes flotantes.

Aquella enorme humareda, que se prolongó durante unos quince minutos, salía de entre los barcos que permanecían amarrados en los pantalanes flotantes, de ahí que muchos creyeran que uno de ellos estaba ardiendo.

Finalmente todo se quedó en eso, un buen susto, puesto que el humo que salía de una de las embarcaciones procedía de los trabajos de reparación y puesta a punto que se llevaban a cabo en ella, según indicaron otros armadores.