Smartpeme retoma la formación telemática
La red Smartpeme de capacitación digital de la Diputación regresa esta semana con dos nuevos cursos telemáticos. Es posible anotarse en su web.
El primero tiene lugar hoy, al mediodía, bajo el título «Construe a túa marca persoal con propósito e estratexia» coordinado por la oficina de Vigo.
Es una sesión intensiva diseñada para emprendedores, profesionales y cualquier persona que quiera tomar el control de su reputación y visibilidad.
Aprenderán a identificar su propósito y sus valores únicos, transformándolos en una identidad de marca clara y convincente. También se abordarán estrategias esenciales de comunicación digital y narrativa para conectar con el público ideal, así como métodos prácticos para gestionar su presencia en línea, tanto en redes sociales como profesionales.
Sabela Álvarez, licenciada en Comunicación con más de 10 años de experiencia en la emprendimiento será la docente encargada. El siguiente tiene lugar mañana y profundizará en Instagram.
