O Comercio, elegido como el mejor escaparate de Navidad
Meis
Los mejores escaparates de la navidad en el Concello de Meis ya tienen nombre. La votación que impulsó la administración local a través de su Facebbok finalizó con el triunfo del Bar O Comercio, que se llevó la mayor parte de los «Me gusta», finalizando en la segunda plaza Autoservicio Montse y en la tercera posición la Parafarmacia Puericultura Mosteiro.
El Concello trabaja ahora en la celebración de una fiesta de Año Nuevo, que tendrá lugar el próximo jueves, a partir de la 1.00 en el pabellón de deportes. La entrada tendrá un coste de 20 euros y el aforo está limitado. Organiza el evento la Asociación Cultural A Vertula.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- El santiaguiño, escaso y muy caro
- Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Galicia afronta la temporada de avistamiento de focas
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- Rueda y López «previenen» los excesos navideños en A Illa
- La suerte regresa a A Illa por partida triple tras el paréntesis de 2024