O Comercio, elegido como el mejor escaparate de Navidad

Los mejores escaparates de la navidad en el Concello de Meis ya tienen nombre. La votación que impulsó la administración local a través de su Facebbok finalizó con el triunfo del Bar O Comercio, que se llevó la mayor parte de los «Me gusta», finalizando en la segunda plaza Autoservicio Montse y en la tercera posición la Parafarmacia Puericultura Mosteiro.

El Concello trabaja ahora en la celebración de una fiesta de Año Nuevo, que tendrá lugar el próximo jueves, a partir de la 1.00 en el pabellón de deportes. La entrada tendrá un coste de 20 euros y el aforo está limitado. Organiza el evento la Asociación Cultural A Vertula.