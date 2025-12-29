El nuevo concurso navideño de Valga suma 13 participantes

Un total de 13 colectivos y vecinos participan en el concurso de Decoración de Nadal e Beléns Artesanais convocado por el Concello de Valga. Es una de las novedades de la programación navideña de este año y pretende promover la creatividad, dinamizar los diferentes núcleos del municipio y fomentar el embellecimiento del espacio público durante estas fechas.

Los que se han animado son: las entidades vecinales de Raxoi, Campaña, Cerneira, los vecinos de la plaza de O Souto y la asociación Asdivalu. También la familia Otero Lobato de Laxes y los particulares Francisco Barreiro Martínez (Sixto), Miguel Santiago Meda (Devesa), Alba Serantes da Costa (Casal de Eirigo), Jesús Rodríguez Sóñora (Forno), Franco Stölkli (Carballa), Mónica Álvarez y Raúl López (Carracido) y Óscar Magariños Suárez (Castiñeiras).