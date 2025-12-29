Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Saneamiento concellosSolicitudes asiloPesca submarinaParadero desconocidoCeltaResumen 2025
instagramlinkedin

El nuevo concurso navideño de Valga suma 13 participantes

El certamen de decoraciones y belenes artesanos busca fomentar el ambiente festivo

Una de las decoraciones participantes.

Una de las decoraciones participantes.

L. R.

Valga

Un total de 13 colectivos y vecinos participan en el concurso de Decoración de Nadal e Beléns Artesanais convocado por el Concello de Valga. Es una de las novedades de la programación navideña de este año y pretende promover la creatividad, dinamizar los diferentes núcleos del municipio y fomentar el embellecimiento del espacio público durante estas fechas.

Los que se han animado son: las entidades vecinales de Raxoi, Campaña, Cerneira, los vecinos de la plaza de O Souto y la asociación Asdivalu. También la familia Otero Lobato de Laxes y los particulares Francisco Barreiro Martínez (Sixto), Miguel Santiago Meda (Devesa), Alba Serantes da Costa (Casal de Eirigo), Jesús Rodríguez Sóñora (Forno), Franco Stölkli (Carballa), Mónica Álvarez y Raúl López (Carracido) y Óscar Magariños Suárez (Castiñeiras).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents