Lleno de Digón en el Auditorio de A Illa en el monólogo en favor de las Festas do Carme

Oswaldo Digón llenó ayer el Auditorio municipal de A Illa en una actividad organizada por la Asociación de Empresarios de A Illa y el Concello con el objetivo de reunir fondos con los que apoyar a la comisión de las Festas do Carme y dinamizar las actividades de Navidad. El espectáculo consistió en un monólogo que sacó las risas de todos los que acudieron al Auditorio Municipal de A Illa hasta completar las más de 200 butacas con las que cuenta el aforo.

La Asociación de Empresarios de A Illa y el Concello también dieron a conocer este fin de semana a los ganadores del concurso de carteles para anunciar la Cabalgata de Reyes. En el concurso participaban los alumnos del colegio Torre-Illa y en juego se encontraban varios cheques regalo, para compras en el comercio local.

Los premios se entregaron ayer en el Auditorio Municipal de A Illa y recayeron en los finalistas, Xoel Martínez Dios (2º A) y Gael Gómez Chaves (2º A), así como en la ganadora del certamen, la joven Carolina García Vieites (4º A). Desde la Asociación de Empresarios y el Concello agradecían la implicación de la comunidad educativa del colegio Torre-Illa en este certamen.