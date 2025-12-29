Lleno de Digón en el Auditorio de A Illa en el monólogo en favor de las Festas do Carme
La Asociación de Empresarios y el Concello eligen el Cartel de la Cabalgata
Oswaldo Digón llenó ayer el Auditorio municipal de A Illa en una actividad organizada por la Asociación de Empresarios de A Illa y el Concello con el objetivo de reunir fondos con los que apoyar a la comisión de las Festas do Carme y dinamizar las actividades de Navidad. El espectáculo consistió en un monólogo que sacó las risas de todos los que acudieron al Auditorio Municipal de A Illa hasta completar las más de 200 butacas con las que cuenta el aforo.
La Asociación de Empresarios de A Illa y el Concello también dieron a conocer este fin de semana a los ganadores del concurso de carteles para anunciar la Cabalgata de Reyes. En el concurso participaban los alumnos del colegio Torre-Illa y en juego se encontraban varios cheques regalo, para compras en el comercio local.
Los premios se entregaron ayer en el Auditorio Municipal de A Illa y recayeron en los finalistas, Xoel Martínez Dios (2º A) y Gael Gómez Chaves (2º A), así como en la ganadora del certamen, la joven Carolina García Vieites (4º A). Desde la Asociación de Empresarios y el Concello agradecían la implicación de la comunidad educativa del colegio Torre-Illa en este certamen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- El santiaguiño, escaso y muy caro
- Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Galicia afronta la temporada de avistamiento de focas
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- Rueda y López «previenen» los excesos navideños en A Illa
- La suerte regresa a A Illa por partida triple tras el paréntesis de 2024