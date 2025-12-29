Impex Europa cierra un año récord a pesar del incendio y alquilará Rubiáns

La empresa líder en la fabricación de raticidas y creadora de la mítica marca «Ratibrom», Impex Europa, despide un año complicado debido al incendio que calcinó su centro logístico de Vilagarcía el pasado agosto. No obstante, el balance provisional es más que positivo, pues a pesar del duro golpe «hemos alcanzado un récord de ventas histórico», explica su director adjunto, Toni Alonso.

Actualmente están inmersos en su traslado al polígono industrial de Baión, perfilando el proyecto constructivo para edificar las instalaciones que sustituirán a las calcinadas por las llamas. Pero el siniestro solo dio un empujón al proceso de cambio, pues la ubicación en la recta de Rubiáns se les había quedado pequeña. «Ya llevábamos tiempo buscando un sitio porque no teníamos hacia dónde crecer. El incendio aceleró un poco esto, pero era una idea que ya teníamos en mente», recalca Alonso.

El nuevo centro logístico en el concello vecino de Vilanova de Arousa será más grande y la sociedad, que tiene más de 40 años de historia, no se habría planteado salir de Vilagarcía si hubiera encontrado otra opción.

De hecho, el directivo explica que barajaron algunas opciones como la antigua fábrica de Cuca, pero la descartaron porque su configuración como conservera no era las más adecuada para su actividad, entre otras cosas como que no disponía de un acceso adecuado para la entrada y salida de camiones y la distancia respecto a las principales vías de comunicación.

De hecho, la opción vilanovesa no solo les gustó por la posibilidad de superficie, sino también por sus comunicaciones, lo cual supone un factor clave para su desarrollo.

«Ojalá» O Pousadoiro

«Ojalá hubiera habido sitio en el polígono industrial de O Pousadoiro», reconoce Alonso, sumándose a otras voces empresariales y políticas que desde hace años reclamaban una ampliación de este parque para el crecimiento de sus negocios o asentar nuevas iniciativas. También los Ayuntamientos de Vilagarcía y Caldas de Reis, que incluso promovieron un proyecto con Zona Franca de Vigo hasta que la Xunta reactivó el plan, hace escasos meses. Pero ya no llegaba a tiempo, pues acaba de contratar la redacción de los proyectos y solo esto tiene un plazo de dos años.

Sobre cuándo se producirá el traslado, Impex Europa espera que, con suerte, pueda empezar a funcionar entre finales de 2026 y principios de 2027 y poder abandonar la nave alquilada donde trabaja desde agosto.

Una de las dificultades que se está encontrando es un mal general: largas listas de espera en las constructoras, faltas de personal cualificado y especializado para cubrir la demanda existente, en todos los ámbitos, desde el industrial hasta el doméstico.

Fue en octubre cuando cerraron el acuerdo con la gestora de ese suelo industrial, Sociedad Empresarial del Atlántico (SEA), con la compra de diez parcelas de la manzana dos, las cuales suman más de 18.000 metros cuadrados, siendo una apuesta de futuro para la firma vilagarciana, que es una de las grandes referencias en el mercado español y portugués.

Quedó en un «bache leve»

De hecho, a pesar del disgusto y del grave contratiempo del incendio, ahora, una vez pasados los meses, todo ha quedado en un «bache leve». Y todo ello por la capacidad de recomponerse rápidamente, algo que también agradecen a administraciones, otras entidades y a los trabajadores.

«Aunque fue un agosto bastante caótico, nos recuperamos bastante rápido. En esa época la mitad de la plantilla se iba a ir de vacaciones y muchos renunciaron para echar una mano y eso nos dio músculo para salir adelante», expone el directivo.

Así las cosas, no solo celebran haber superado semejante adversidad, sino que además, «vamos a cerrar el año con un récord de venta histórico».

Actualmente cuentan con unos 70 empleados en nómina y, de momento, el nuevo destino no supondrá una ampliación de las contrataciones.

Y respecto al futuro de los terrenos en Rubiáns, que son de su propiedad, desde la gerencia señalan que están dispuestos a alquilarlos. De hecho, alguna empresa habría mostrado interés por ocuparlos, pero de momento no hay nada cerrado ni decidido. La venta no entra en sus planes.