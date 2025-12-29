Grosero ataque patrimonial a una capilla de Tremoedo
Vilanova
La capilla de Nuestra Señora de los Remedios de Tremoedo (Vilanova de Arousa) ha sido estos días objeto de un ataque patrimonial bastante grosero y sin gracia artística.
Se trata de una pintada realizada con un llamativo spray de color naranja neón en plena entrada principal del templo. A los feligreses no les ha hecho ninguna gracia por el motivo elegido. Además, para taparlo casi habría que darle una mano de pintura a la fachada entera.
