Grosero ataque patrimonial a una capilla de Tremoedo

La capilla de Nuestra Señora de los Remedios de Tremoedo (Vilanova de Arousa) ha sido estos días objeto de un ataque patrimonial bastante grosero y sin gracia artística.

Se trata de una pintada realizada con un llamativo spray de color naranja neón en plena entrada principal del templo. A los feligreses no les ha hecho ninguna gracia por el motivo elegido. Además, para taparlo casi habría que darle una mano de pintura a la fachada entera.