La gimnasia rítmica rebosa solidaridad e ilusión en Vilanova

Organizada por el Club Rítmica Arabesque de Vilanova, el Multiusos de ese municipio acogió ayer una gala solidaria en favor de la investigación de la enfermedad de Alexander. Cada uno de los ejercicios que pusieron en práctica las jóvenes integrantes del club estaba pensado en la situación de Mauri, un niño de Nigrán de dos años que padece este mal y al que la XI edición de este festival benéfico se le dedicó bajo el epígrafe «una cura para Mauri».

El evento se dividió en dos sesiones, comenzando con una exhibición de las diferentes escuelas de gimnasia rítmica, mientras que la segunda fase del encuentro que acogió ayer el Multiusos se centró en las actividades de competición del propio club, donde se pudieron ver los mejores ejercicios y coreografías, muy aplaudidas por el numeroso público que se desplazó ayer hasta Vilanova aprovechando el buen tiempo.

Además del club organizador, en el evento colaboraron el Rítmica Grand Jeté de Cambados y el propio Concello de Vilanova, que facilitó las instalaciones y toda la logística para un acto que se repite todos los años por Navidad y que cuenta con un gran trasfondo benéfico y solidario.

Participantes y público, ayer. | Iñaki Abella

La enfermedad de Alexander a la que este año se le ha dedicado el festival benéfico es una afección catalogada como una leucodistrofia genética que destruye la mielina y afecta a la sustancia blanca del cerebro y que, en la actualidad, carece de cura. El número de afectados es muy pequeño por eso se buscan fondos para impulsar la investigación sobre la enfermedad que pueda garantizar en el futuro una solución para los afectados.