El Estado obtiene 220.000 euros con las joyas de los «narcos»

El Plan Nacional sobre Drogas ha subastado recientemente una gran cantidad de joyas y relojes incautados en su día a organizaciones de narcotraficantes, logrando recaudar más de 220.000 euros.

Entre los objetos puestos a subasta había desde alta joyería hasta bisutería y relojes de marcas tan reconocidas y prestigiosas como Rolex. De hecho, consiguió la cantidad más elevada con uno de sus modelos, un ejemplar en oro rosa que en el mercado tradicional puede llegar a los 60.000 euros y que en este caso se lo ha llevado alguien por 26.000.

No obstante, también hubo ejemplares vendidos por 17.500 y 13.500 euros, como los de mayor precio, y otros de menor. En todo caso, muy pocos bajaban de los mil euros. Se ofrecieron 33 unidades en este lote y se encontró propietario para prácticamente todo. Los más especiales generaron más de 150 pujas; de la casa Cartier, Omega o Bulgari y de materiales como el oro, acero de alta calidad, brillantes...

En cuanto al resto de materiales de este tipo de subasta, encargada a la firma especializada Escrapalia, se ofrecieron 23 lotes de alta joyería y 92 de bisutería.

Entre todo había anillos, collares y pendientes de todas las clases e incluso se vendió un conjunto de pesetas y pesos por 1.400 euros. Los que alcanzaron mayor precio fueron los de oro de 18K, lo cual significa que la pieza lleva un 75% del preciado metal.

No obstante, también había de otras calidades que incluso se han vendido conjuntamente para facilitar la venta. Lo mejor pagado fue una pulsera de eslabón tipo espiga de ese porcentaje de oro; se obtuvieron 3.400 euros. En este ranking le siguieron ejemplares del mismo estilo y también destacó el pago de 1.600 por un solitario de caballero con un diamante natural.

Con gustos más o menos populares, llama la atención que muchas de las joyas son muy personales y tienen grabados nombres, fechas e incluso dedicatorias, como una esclava donde se puede leer «Rcdo. de tu madre (Recuerdo de tu madre)».

Todo estaba depositado en el Fondo de Bienes Decomisados al que pasan las propiedades incautadas tras la obtención de una sentencia condenatoria en firme. De hecho, a veces se tarda en la venta dada la dilación de algunos procesos judiciales de narcotráfico y blanqueo de capitales. Así las cosas, se desconoce la pertenencia de estos bienes, pero seguramente tengan diferentes orígenes y se ha aprovechado para sacarlos conjuntamente.

En total, se ofrecieron cerca de 200 elementos, pero no todos han encontrado nuevo dueño. El dinero, los 222.000 euros, se destinarán a restituir el perjuicio que sus anteriores propietarios causaron a la sociedad con su ilícita actividad.