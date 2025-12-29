El desdoblamiento de la vía rápida, declarado de interés autonómico

El pasado mes de septiembre Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, se presentaba en el istmo de A Lanzada para prometer el desdoblamiento de la vía rápida que une la Autovía do Salnés con la playa y el istmo que dan entrada al Concello de O Grove.

Impulsaba así un proyecto de 40,4 millones de euros con el que saldar una deuda histórica y mejorar la movilidad y la integración ambiental en A Lanzada

Ayer, el Consello da Xunta daba luz verde a la declaración del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para impulsar esta mejora de la funcionalidad, la capacidad y la integración ambiental de la vía rápida (VG-4.1) y la carrera PO-308, que la conecta con los cuatro carriles del tómbolo.

Es un paso decisivo de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para hacer realidad dicho sueño, beneficiando tanto a O Grove como a Sanxenxo y a todos aquellos que visitan estas localidades.

Así presentó Alfonso Rueda una inversión de 40 millones de euros que beneficia directamente a O Grove y Sanxenxo. / Iñaki Abella

La figura del Proyecto de Interés Autonómico es una de las herramientas previstas en la Ley 1/2021 de ordenación del territorio de Galicia. Con ella será posible abordar de forma conjunta una ordenación territorial integral que tenga en cuenta tanto las necesidades de movilidad como la preservación de los valores ambientales de la zona.

Desde la Xunta recuerdan que ámbito de actuación se sitúa en un entorno de elevada sensibilidad, al formar parte de la Red Natura 2000, lo que obliga a un enfoque equilibrado entre el desarrollo de infraestructuras y la protección del medio natural.

El objetivo principal del proyecto es dar respuesta a los problemas de movilidad existentes, especialmente durante los meses de verano, cuando la afluencia turística provoca importantes retenciones en los accesos a las playas. Se busca, por tanto, una mejora de la movilidad global, la eliminación de los atascos y una mejor integración de las infraestructuras viarias en el entorno.

El carril segregado en la rotonda de A Lanzada, esta mañana. / Pedro Mina

Esto pasa por ampliar la capacidad de la VG-4.1 entre Sanxenxo y A Lanzada, con la prolongación de la Autovía do Salnés hasta el enlace de Noalla y la habilitación de un tercer carril entre ese punto y el istmo. Acciones que se harán acompañar de la ampliación a cuatro carriles del tramo de la PO-308 comprendido entre la glorieta de la VG-4.1 y la PO-550.

Asimismo, como se había anunciado, va a desplazarse el cruce peatonal existente en la PO-308, sustituyendo el paso actualmente utilizado por peatones y ciclistas que acceden a la playa de A Lanzada por el camino dos Madóns.

A mayores se construirá una senda en la PO-550 para mejorar la seguridad y la movilidad sostenible y se habilitarán otras peatonales y ciclistas tanto en el tramo ampliado de la PO-308 como en el istmo de A Lanzada.

Entre las acciones a ejecutar se encuentra también la restauración de las dunas y el aumento de la capacidad de las drenajes transversales de la PO-550 y la VG-4.1, tratando de contribuir a mejorar la renovación del agua en los humedales del istmo y a preservar sus valores naturales.