Conciertos, fuegos artificiales, uvas y pirotecnia para recibir el nuevo año en O Salnés y el Ullán

Conciertos de fin de año, campanadas anticipadas, espectáculos en la calle, teatro y fuegos artificiales son solo algunas de las propuestas de los municipios de O Salnés y el Ullán para despedir 2025 y recibir por todo lo alto a 2026.

Es imposible aludir a todas las actividades convocadas, pero pueden destacarse algunas de ellas, como por ejemplo, el concierto de Vilagarcía, uno de los grandes clásicos de la programación navideña de la ciudad.

Esta decimosexta edición del espectáculo ofrecido por la banda que dirige Jesús Nogueira se desarrolla mañana, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal. Al escenario también se sube la vocalista vilagarciana Iria Caamaño, que pone voz a algunos de los temas del repertorio.

El programa diseñado para este año incluye obras de compositores como Gershwin y Navarro y, como es tradición, piezas de Johann Strauss, cuya célebre Marcha Radetzky pone el broche final al concierto. Las entradas tienen un precio de 5 euros para las zonas A y B del patio de butacas y de 4 euros, para la zona C.

Las calles de Vilagarcía, a rebosar durante todo el fin de semana. / Iñaki Abella

En O Grove puede destacarse que también mañana se ofrece el espectáculo de narración oral y muñecos «Meco e sono», dirigido a niños de 2 a 4 años.

Con esta puesta en escena la escritora Xiana Arias ofrece una experiencia «sensorial, cuidada y novedosa», dando a los presentes «la posibilidad de escuchar y aprender nanas en gallego, normalizando así el uso de la lengua en el ámbito familiar y en situaciones tan cotidianas como el momento de ir a dormir».

Sin salir de la villa meca, decir que la asociación Emgrobes y el centro comercial abierto De Tendascontinúan desarrollando su campaña de Navidad, a la que corresponde el sorteo de material escolar a realizar mañana entre las cartas recogidas en el buzón de Papá Noel.

Además «todavía hay tiempo para realizar las compras de Reyes en los establecimientos adheridos cubrir los boletos del siguiente sorteo hasta el día 7», explica la patronal.

La programación continúa el miércoles con la organización de una fiesta precampanadas, a partir de las 11.30 horas y coincidiendo con la carrera de San Silvestre organizada por el CEIP Valle Inclán.

El Papá Noel de Emgrobes. / FdV

Muy cerca de allí, en Sanxenxo, el Concello anuncia para mañana a las 20.00 horas «un espectacular show de fuegos artificiales» que se lanzarán desde el mar y tierra, con una duración superior a los diez minutos y que iluminará la villa como colofón a una jornada repleta de actividades para todos los públicos.

La programación arranca a mediodía con la tradicional Quema de Calendarios, organizada por la Asociación Cultural O Cubreiro, una cita ya consolidada que tendrá lugar en la Praza Pascual Veiga.

Desde las 11.00 horas, este espacio contará con animación musical, cotillón y el reparto de lacasitos y uvas para acompañar simbólicamente cada campanada, manteniendo una tradición que se celebra en esta ubicación desde hace una década.

La playa de Silgar será, a partir de las 17.00 horas, el escenario del Chapuzón Solidario, que alcanza ya su quinta edición. Esta iniciativa solidaria tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación Aladina.

Cada año congrega a cientos de personas que se animan a darse el último baño del año, muchos de ellos caracterizados con originales disfraces. La organización premiará la creatividad tanto en la categoría infantil como en la de adultos y, tras el chapuzón, se ofrecerá rosca y chocolate caliente a los participantes.

Aquellas personas que no puedan asistir también podrán colaborar realizando su donativo a través de la página web de la fundación. El cierre de la jornada llegará a las 20.00 horas con la citada tirada de fuegos artificiales.

Los Reyes Magos se acercan a Valga

Por otra parte, decir que en Valga piensan ya en la tradicional recepción a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que tendrá lugar el día 5 en los exteriores del Belén Artesanal del municipio.

Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a todos los niños y recogerán las últimas cartas con sus deseos para que, en la mañana del día 6, puedan encontrar en sus hogares sus juguetes y regalos favoritos.

Para darles la bienvenida por todo lo alto, el Concello ha preparado una tarde repleta de actividades pensadas para toda la familia. La programación arrancará a las 16.00 horas con una fiesta infantil que incluirá hinchables, talleres y música, ofreciendo a los más pequeños la oportunidad de divertirse mientras esperan la llegada de Sus Majestades.

De forma paralela, los Reyes Magos realizarán una visita especial a las vecinas centenarias del municipio para felicitarles el inicio del nuevo año y hacerles entrega de un obsequio.

La llegada de la comitiva real al Belén está prevista en torno a las 18.00 horas, momento en el que serán recibidos oficialmente por el alcalde. A continuación se entregarán los premios del concurso de decoración navideñas y belenes artesanales.