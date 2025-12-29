Los Pepes, el comercio que cumple 75 años con la modernidad del tú a tú como bandera

Hay tiendas que venden y tiendas que, sin proponérselo, también guardan la memoria de un pueblo. Los Pepes pertenece a esa segunda categoría. Basta con detenerse un minuto en su puerta de la calle Arzobispo Lago, ver entrar a una persona mayor que saluda sin levantar la voz, a quien pide «lo de siempre», o a otra que se deja aconsejar con la confianza del que compra productos y certezas.

En mayo de 2025 se cumplieron 75 años desde que la familia Abalo abrió su puerta por primera vez. No hubo una celebración grande. «No lo celebramos especialmente», admite Ángeles Abalo Sampedro, Gelu, que hoy lleva el negocio junto a su hermana Ana. Y esa sobriedad, precisamente, dice mucho: para ellas el aniversario no es un titular, es una continuidad. Una vida entera de cuidada atención detrás de un mostrador.

La historia empieza en 1950, cuando el abuelo, José Abalo Sende, abrió una tienda pensando en el futuro de sus hijos, Francisco, Manolo y José. Lo que iba a ser un proyecto compartido se convirtió pronto en el camino de uno solo. «A los pocos meses mi padre cogió él solo la tienda», recuerda Gelu. Y desde entonces, la tienda no se movió. Porque Los Pepes nació en el centro y se quedó en el centro, resistiendo a las modas, a los hábitos de consumo y a una ciudad que, como todas, cambian.

El nombre llegó como llegan las cosas auténticas: sin estrategia, con calle. Los clientes entraban llamando «¡Pepe!», el abuelo, y al fondo contestaban tres voces. «Decían Pepe y contestaban los tres hermanos». Al final, el apodo se quedó pegado al local como un sello de cariño, de esos que solo pone la gente cuando un sitio ya le pertenece.

José Abalo dio el paso para coger el timón de Los Pepes en 1950. / Cedida

Gelu recuerda a su José, su padre, desde lo humano, desde el detalle que lo dibuja entero: «Empezó a trabajar con 11 años en una tienda de alimentación. No le gustaba nada porque se manchaba y él era muy limpio». Esa frase, sencilla, tiene algo de retrato. Habla de un niño que no escogió el oficio, pero terminó convirtiéndolo en carácter. Habla de un hombre que creció con la tienda y que la sostuvo junto a su mujer, Ángeles Sampedro, desde el esfuerzo cotidiano y una implicación diferencial.

Y el relevo, aunque acabó llegando «casi por necesidad», se fue fraguando mucho antes, a fuego lento, entre cajas, encargos y conversaciones de mostrador. Ana fue la primera espada: la que acompañaba a su padre a las ventas, la que se fue empapando del oficio con naturalidad y decisión, la que —cuando todavía no se hablaba de «relevo generacional»— ya estaba haciendo de puente entre la tienda de siempre y la que tocaba construir. Gelu, mientras, seguía más centrada en sus estudios universitarios, con la mirada puesta en Santiago y la Geografía, sin dejar de pertenecer al negocio pero viviendo ese tránsito desde otra orilla. Hasta que la vida apretó.

Diciembre de 1992. Su padre enfermó y el relevo, más que una decisión, fue un instinto. «Ahí ya empezamos nosotras», dice Gelu. A partir de ese punto, Los Pepes dejó de ser solo una herencia para convertirse también en una responsabilidad. Y en algún lugar del proceso llegó la ausencia: «Hace 32 años mi padre murió». Para ellas, el comercio no es una empresa heredada: es una casa donde faltó alguien, un lugar donde cada mañana se siguió trabajando con el duelo a cuestas, como hacen tantas familias sin discursos.

La compra en Los Pepes siempre fue tradición en Vilagarcía. / Cedida

En los años 70 y 80, Los Pepes era casi un «supermercado» de su época. Había empleados y una competencia fuerte, hubo un centro vivo. «Estaba la de Simón, la de Camba…», recuerda Gelu. Pero el tiempo fue cambiando el tablero: grandes superficies, rutinas nuevas, un centro que dejó de ser el punto de encuentro. Y fue entonces cuando Ana y Gelu entendieron que no podían pelear en el mismo ring. Había que buscar otra ruta. «Cambiamos la tendencia buscando un producto más selecto. Nos diferenciamos de esa manera, pero sin perder la esencia».

Así, Los Pepes se convirtió en una tienda donde conviven lo cotidiano y lo especial: aceites, vinos, conservas, pastas italianas, chocolates franceses, productos delicatessen, opciones sin gluten. Pero lo importante no es el catálogo. Lo importante es cómo se vende. Aquí no se coloca producto: se sugiere, se explica, se compara, se recuerda. «Te tiene que gustar lo que haces, porque eso se nota en el detalle… tienes que conocer el producto, investigar y mirar para que el cliente te dé su confianza», dice Gelu con una frase que retrata el oficio como algo casi artesano.

Y quizá por eso el 75 aniversario no necesitó fiesta: porque Los Pepes ya lo celebran cada día. Hasta que Gelu y Ana quieran. «Cuando nos jubilemos... no habrá relevo generacional», reconoce Gelu sin dramatismo. Luego, posiblemente, se irá otro trocito de la historia del comercio de cercanía. Ese que dota de identidad propia a cada lugar y al que conviene cuidar.

Sin web como motor, con el trato como bandera

En esa artesanía también hay símbolos: la manteca de Los Pepes, la almendra Marcona que muelen en el momento, «siempre jugosita»... Y también hay una defensa del sabor que es, en el fondo, una defensa de la honestidad: «el precio se nota en el sabor», explica Gelu al hablar de turrones, mieles, calidades. Como si detrás de cada elección hubiera una idea sencilla: si vas a hacer algo, hazlo bien.

Intentaron tener web. No funcionó. Y en lugar de frustración, la conclusión fue casi un orgullo sereno: «Nuestro fuerte está en el trato directo, es nuestra seña de identidad». Los Pepes se apoya en lo que parece antiguo, pero es de una modernidad absoluta: la relación. Los clientes también tiran de conexión digital para encargar sus pedidos a domicilio o para recoger, pero el corazón sigue siendo el de siempre: «El 99% es venta directa».

Cuando Gelu habla de Vilagarcía, se le nota un nudo. No lo dice con enfado, sino con tristeza: «La veo un poquito triste». Describe una ciudad que por la mañana aún late, pero con el músculo comercial herido por múltiples factores. «No es por falta de aparcamientos. Es por las grandes superficies hacen que la gente que viene a la ciudad ya no llegue al centro». Su frase es, en realidad, un mensaje a la ciudad: si el centro se vacía, no solo cierran tiendas; se apaga una forma de vivir.

De momento, Los Pepes sigue «con mucho trabajo» y con el mismo gesto de cercanía. Sigue siendo ese sitio donde se compra buena conserva o una gran pasta italiana, sí, pero también se compra algo que cuesta más encontrar: tiempo, conversación, confianza. Un lugar donde el éxito no solo se mide en ventas sino también en vínculos.