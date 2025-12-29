Cambados remite otra carta a la Xunta para pedir una residencia
Lago dirige su nueva misiva a la conselleira de Política Social ante el «silencio» del presidente
El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha decidido remitir una nueva carta a la conselleira de Política Social, Fabiola García, tras el «silencio» que, asegura, ha recibido por parte del presidente autonómico. La misiva es para que la Xunta tenga en cuenta a la localidad en sus planes de futuro para la construcción de una veintena de nuevas residencias de mayores en el presente mandato.
El regidor recuerda que la primera fue remitida hace meses, poco después de ese anuncio realizado por Alfonso Rueda, el pasado abril. Con la nueva, su objetivo es el mismo: «Pedirle una para Cambados, pero también que nos expliquen cómo se va a proceder: si la van a construir ellos o será una subvención para que la hagan los Concellos».
Como ya ha dicho en otras tantas ocasiones en las que se ha hablado de este asunto, Lago considera importante la diferencia. Si se trata de lo primero, insiste en que su gobierno de coalición estaría dispuesto a ceder de manera gratuita un terreno y a «colaborar en todo lo posible».
Pero si es lo segundo, reitera que le parece un «caramelo envenenado. En primer lugar, porque no es una competencia municipal y en segundo porque estamos hablando de tener que redactar un proyecto pagar estos costes y los de las obras por una ayuda sin ningún tipo de garantía de que van a concederla».
