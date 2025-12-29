Los Bomberos del Consorcio siguen en pie de guerra y se movilizan en Pontevedra

El Comité de Bomberos de Pontevedra se concentró este lunes frente a la sede del Consorcio Provincial para mostrar su enfado con la gestión que se está llevando a cabo desde dicho organismo.

Entre las principales reivindicaciones, denunciaron los cierres recurrentes de parques, alegando que debilita la capacidad operativa del servicio y pone en riesgo la atención de emergencias, al reducir la presencia efectiva de profesionales sobre el terreno.

Pero también critican la denegación sistemática de solicitudes de asuntos propios, lo que, según indican, afecta a su conciliación y bienestar, además de incrementar la carga de trabajo del personal en activo.

Otro de los puntos señalados fue el retraso en la convocatoria de procesos selectivos para la incorporación de nuevo personal. La falta de oposiciones periódicas y la escasez de efectivos son problemas que, advierten, arrastran desde hace años y que dificultan el relevo generacional, la renovación de plantillas y el mantenimiento de un servicio eficiente y seguro.

Desde el Comité de Bomberos de Pontevedra reclaman la adopción de medidas inmediatas que permitan restablecer la normalidad en la gestión del Consorcio y garantizar unas condiciones laborales adecuadas.

La protesta realizada por los bomberos en Pontevedra, esta mañana. / FdV

Lo plantea insistiendo en que no puede seguir aceptándose una administración que, a su juicio, no prioriza ni la seguridad pública ni el bienestar de los profesionales que trabajan al servicio de la ciudadanía.

La movilización, de carácter pacífico, pretendía llamar la atención de la sociedad y de las administraciones sobre esos y otros problemas que, según denuncian, afectan al funcionamiento del servicio y repercuten directamente en la seguridad de la ciudadanía.

Dificultades que no son exclusivas de Pontevedra, sino que se extienden a otros parques de la comunidad autónoma, lo que evidencia la necesidad de adoptar medidas globales que mejoren la situación del conjunto del servicio, a juicio de los manifestantes.

Los mismos que aprovecharon para hacer un llamamiento a la unidad de los trabajadores del Consorcio y reclamar el apoyo de la sociedad para que sus reivindicaciones sean escuchadas.

«Queremos seguir desempeñando nuestro trabajo con la profesionalidad que nos caracteriza, pero necesitamos contar con unas condiciones laborales dignas y una gestión responsable», señalaron.

Para conseguirlo, expresaron su deseo de que esta movilización marque el inicio de un diálogo real que permita introducir mejoras sustanciales en la gestión del Consorcio Provincial de Bomberos y, con ello, reforzar la seguridad y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

La protesta desplegada en la ciudad del Lérez contó con la participación y el respaldo de bomberos de las cuatro provincias gallegas.