El Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés atendió casi 6.000 urgencias en cinco días

Los servicios de Urgencias del Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés, tanto los de Atención Primaria como los hospitalarios, atendieron 5.863 asistencias en lo que va de fiestas navideñas, desde el día 24 hasta primera hora de hoy. De este modo, el área sanitaria mantuvo su compromiso con la ciudadanía en la prestación de una atención sanitaria continuada durante estos días festivos.

En lo que respecta a las urgencias hospitalarias, durante este periodo se registraron 1.324 atenciones en los centros del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, de las cuales 437 correspondieron al Hospital Provincial y 887 al Hospital Montecelo. A ello hay que sumar las 736 urgencias atendidas en el Hospital do Salnés, en el Concello de Vilagarcía de Arousa.

Por su parte, los Puntos de Atención Continuada (PAC) del área sanitaria atendieron 3.803 asistencias entre los días 24 y 29. De ellas, 1.235 se registraron en los PAC de Cambados y Vilagarcía de Arousa, mientras que las 2.568 restantes fueron atendidas en los otros siete PAC situados en los centros de salud de Pontevedra, Marín, Bueu, Cerdedo-Cotobade, Caldas de Reis, Sanxenxo y O Grove, correspondientes al distrito sanitario de Pontevedra.

Desde la área sanitaria recuerdan que continúa activo el Plan de Invierno, tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria, ante el incremento progresivo de la demanda en los servicios de Urgencias durante estas fechas, motivado principalmente por la reagudización de patologías crónicas y la aparición de procesos respiratorios.

Este Plan de Invierno se basa en una estrategia asistencial diseñada por los profesionales sanitarios con el objetivo de evitar consecuencias graves derivadas de este tipo de infecciones, mejorar la accesibilidad a los servicios de Urgencias reduciendo los tiempos de espera, prevenir picos de demanda asistencial y minimizar los riesgos de transmisión hospitalaria durante el periodo invernal.

Asistencias del 061 durante el fin de semana. / FdV

También en relación con las urgencias, la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS) explica que gracias a la contribución ciudadana, este año ha sido posible realizar diariamente una media de 800 intervenciones quirúrgicas, llevar a cabo un trasplante de órganos y atender alrededor de 2.800 urgencias en el sistema sanitario gallego.

La elevada implicación de los donantes ha permitido que los hospitales de Galicia mantuvieran con normalidad su actividad asistencial, facilitando que muchas personas pudieran resolver sus problemas de salud y, en numerosos casos, salvar su vida.

Con el objetivo de reforzar las reservas durante estas fechas, la ADOS recuerda que mantiene activa una campaña especial de Navidad bajo el lema «Dona sangre. El mejor regalo», destinada a incentivar la participación ciudadana.

Hay que tener muy presente que los períodos vacacionales suelen registrar un descenso en el número de donaciones, por lo que se ha programado un dispositivo especial que llevará las unidades móviles de donación a un centenar de municipios gallegos hasta el 7 de enero.