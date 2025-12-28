Así será Bouza de Abaixo en Vilaxoán: moderna, de hormigón y solo para coches autorizados

El Concello de Vilagarcía prevé iniciar en el primer trimestre de 2026 la mayor inversión de la última década en Vilaxoán. Se trata del proyecto de humanización de Bouza de Abaixo y Avelina Nogueira que va a contratar a Construcciones Castro Figueiro por 651.000 euros, lo cual supone una rebaja de unos 100.000 euros. Esta humanización supondrá un antes y un después en este histórico vial, que pasará a ser de plataforma única, prioridad peatonal, con acceso limitado a vehículos autorizados y zona 10.

Así lo indica la memoria licitada por Ravella para ejecutar las obras, que durarán ocho meses y afectarán a unos 300 metros lineales y a una superficie de 2.200 metros cuadrados. Se trata de un vial de carácter tradicional de Vilaxoán, muy marcado por la pendiente y con numerosas entradas a viviendas y garajes a distinta altura.

Además, los pavimentos «están en mal estado de conservación» y «especialmente deteriorado» se encuentra el enlosado de piedra en el cruce con la calle Alfredo Saralegui.

La Xunta de Goberno Local ratificará mañana la contratación y la inversión se cubrirá con fondos provinciales. Con esos 651.000 euros se va realizar una importante transformación.

Así, resultará en una calle de plataforma única y que cambiará las actuales baldosas de diferentes tipos y el asfalto por otros pavimentos más estéticos y totalmente accesibles.

En las zonas donde existen elementos con valor patrimonial, como el cruceiro de Benigno Santos o en el entorno del pazo de Pardiñas, se va a emplear un suelo diferenciado de losetas de granito gris y también en torno a una nueva zona ajardinada. En cuanto al resto, se empleará solera de hormigón armado combinando dos coloraciones y una junta longitudinal central.

Del mismo que se ha hecho en otras calles, se aprovechará para mejorar servicios básicos. Se renovará la red de saneamiento y pluviales, apostando por el sistema separativo, tan importante para evitar vertidos indeseados al mar. La de abastecimiento se renovó recientemente, así que no se tocará.

También colocarán nuevas farolas de fachada y poste; mobiliario de todo tipo (papeleras y bancos...), así como la señalización necesaria para la prohibición de aparcamiento en determinados puntos, la prioridad peatonal y la prohibición de paso a vehículos no autorizados que, en todo caso, no podrán circular a más de 10 kilómetros por hora.

Desde el Concello recordaron que se trata de la mayor inversión realizada en la última década en Vilaxoán y uno de los mayores hechos en las calles de la ciudad, pues el presupuesto supera al realizado recientemente en Clara Campoamor (la antigua Conde de Vallellano). De hecho, «es una demostración de que las inversiones no se limitan al centro urbano, como algunas voces tratan de destacar», según el gobierno.