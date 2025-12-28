La revista «Salghadoiro» presenta tercer número con talento que brilla en todo el mundo

La revista cultural «Salghadoiro» ya están en las librerías con un número, el tercero, donde destaca el talento grovense, con especial atención al ilustrador digital Nekro, con una trayectoria internacional «espectacular». De hecho, protagoniza la portada.

El contenido se completa con el artesano José Dávila, la ilustradora Laura Meis, la actriz Belén Constenla, el artista Iago Fontoeira, la banda Nadadora y el desaparecido Ernesto Goday, con el fin de ahondar en su legado.

No obstante, en sus 80 páginas también se habla de lo que se está haciendo más allá de tierras mecas, pero siempre con vocación atlántica.

Así, desfilan por ellas los proyectos artísticos de la viguesa Nai Deseños y las coruñesas Anaquiños de Papel, con sello Artesanía de Galicia, el taller creativo pontevedrés Culebra Studio y la historia de A Panda da Dá, en As Pontes de García Rodríguez.

Además, de su cuidada edición y diseño en un formato de bolsillo, cuenta con algunos artículos en formato podcast que se pueden escuchar en Spotify.

Su presentación en sociedad tuvo lugar hace unos días en la Galería Besada ante un numeroso público. Se puede comprar en librerías de diferentes villas.