El proyecto de la plaza de Cambados resucitará en enero

El Concello de Cambados retomará en enero el proyecto de la plaza de abastos con el encargo de ese estudio de sus necesidades reales y el objetivo de acceder a la red autonómica Mercado Excelente, por lo que ello supone como reconocimiento diferenciador y por las líneas de financiación que abre para una iniciativa que lleva una década de retraso.

El alcalde, Samuel Lago, indica que hay líneas para financiarlo y que, previsiblemente, saldrán en estas fechas. Pero es que además ha sido una recomendación de la Xunta, que mantendría viva su compromiso de cofinanciar lo que sucederá con la plaza cambadesa: remodelación o la construcción de una nueva, como se planteó en 2014. El regidor señala que este documento también les permitirá evaluar una u otra opción para el edificio de 70 años y con deficiencias desde hace mucho tiempo.

Aunque no hay nada decidido, lo cierto es que la alternativa de remodelar de manera integral el actual ha ganado enteros en los últimos tiempos. Sobre todo porque el proyecto heredado por los sucesivos gobiernos desde su presentación ya no cumple la normativa de alturas y las autoridades actuales lo ven sobredimensionado, pues por tener, preveía hasta un supermercado en la planta superior.

Luego está el asunto del mantenimiento posterior que necesitaría un edificio de esta envergadura, pero sobre todo, que los 3,5 millones de euros de presupuesto serían hoy el doble, por lo menos. Así que la modificación de ese documento presentado a bombo y platillo antes de las elecciones de 2015 ya es seguro.

Las arcas municipales no atraviesan su mejor momento y están sujetas a un plan de contención del gasto por el importante déficit arrastrado en los últimos años, pero las autoridades vienen afirmando que tanto la administración autonómica como la estatal mantienen su compromiso de cofinanciación y en un porcentaje similar: 15% Xunta y 60% el Estado. Este último incluiría una partida en el presupuesto del año que entra. El 25% restante se iba a aportar con fondos de la Diputación.

Este año se han mantenido varias reuniones en este sentido y además fue en noviembre cuando se aprobó de manera definitiva el plan especial de ordenación portuaria, que era fundamental. De hecho, Lago defiende que aún no han encargado el estudio por este motivo y también en espera de obtener ayuda económica para pagarlo, pues «no son baratos»

Ese ordenamiento urbanístico también ha estado diez años de tramitación y de cambios, siendo este el segundo intento. Aún le queda su publicación en el BOP para adquirir firmeza, pero ya no supondría lo que fue, uno de los principales escollos para el proyecto de la plaza, atravesando incluso problemas con Costas. Según el alcalde, el recurso que tramita el TSXG contra él, a instancia de un propietario afectado, tampoco afectaría a su vigencia, empezando porque no ha pedido medidas cautelares en este sentido.