La protesta de Catoira por la sanidad «se comerá las uvas»

Las protestas por la situación sanitaria de Catoira cumplen ya siete meses y la incombustible plataforma ciudadana que las convoca no perderá la oportunidad que le brindan estas fechas para otra singular escenificación de sus quejas. Así, el miércoles habrá una despedida del año por adelantado, con una toma de uvas reivindicativas.

Hace unos días informaban de la situación actual, explicando que la plaza de Pediatría «sigue desierta. Esto significa que no hay médico, pero sí tenemos este viernes -por ayer- uno con contrato de prolongada (cuatro horas, agenda cerrada y no atiende urgencias)».

Asimismo indicaban que una facultativa está de baja durante un mes y «no tienen prevista su sustitución de ninguna forma» y que otra sigue en esta situación y la han cubierto con un contrato de prolongada.

También relataron que SOS Sanidade informó a la gerencia del Sergas de la situación y que esta plataforma local quería una reunión, a lo cual respondió que «estaba dispuesto a que haya una después de Reyes».

Actualmente están buscando fechas y sus responsables también aprovecharon para invitar, una vez más, a los responsables sanitarios a que se acerquen a a localidad para «ver las carencias y el desmantelamiento que sufre el centro». Del mismo modo agradecieron los apoyos que están recibiendo y el detalle del Bar Campo Subido que les prestó mesas y vasos y a Protección Civil.