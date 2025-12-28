La Navidad de Vilagarcía se vive de noche

Ya se explicó que Vilagarcía de Arousa fue un hervidero de gente durante la soleada jornada de ayer, animada por la actividad en la plaza de abastos, el mercadillo ambulante, las compras de Reyes en el comercio local, la devolución de los regalos «fallidos» de Papá Noel y actuaciones como las de Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa.

Ahora hay que añadir que la iluminación navideña, la llamativa Aldea de Nadal –a pesar de sus carencias– y la celebración de la feria Fexturrón en Fexdega también contribuyeron a engrandecer la fiestas navideñas en horario nocturno.

Como se vio tanto ayer como hoy, muchos ciudadanos de diferentes puntos de la localidad vilagarciana, de toda la comarca e incluso de otras cercanas, como Barbanza y Caldas, aprovechan la ausencia de lluvias para realizar sus compras, pasear por las zonas peatonales de la ciudad, comprar en sus comercios y consumir en sus negocios de hostelería.

Las propuestas infantiles son numerosas. / Iñaki Abella

Como también para disfrutar del alumbrado instalado en la Rúa do Río, Castelao, A Xunqueira o las plazas de España y de la Independencia, entre otros puntos neurálgicos de la capital de la comarca.

Al igual que son muchos los que se esperan este miércoles, tanto en la toma de uvas, con la celebración adelantada de las doce campanadas –a mediodía–, como en la «tarde vieja», que aspira a despedir el año por todo lo alto y de una forma tan llamativa como la que caracterizó la semana pasada la multitudinaria «tarde buena», con calles como A Baldosa llenas hasta la bandera.

La iluminación atrae a numerosos ciudadanos. / Iñaki Abella

En honor a la verdad, hay que decir que la Aldea de Nadal de la calle Clara Campoamor deja mucho que desear, pues aunque la ubicación estrenada este año parece la ideal, los puestos no ofrecen todo lo que el público desearía, y ni siquiera estuvieron abiertos en momentos señalados de la fiestas navideñas.

Pero aún así la decoración de este remozado espacio peatonal vale la pena, de ahí que esté reuniendo a tanta gente.

Y todo lo demás –léase actividades para todos los públicos, iluminación y demás atractivos navideños– parece estar funcionando como Ravella pretendía, convirtiendo a Vilagarcía en una clara referencia de las fiestas navideñas en la comarca.

Un liderazgo que la ciudad aspira a revalidar durante los próximos días, y muy especialmente con motivo de la cabalgata de los Reyes Magos.