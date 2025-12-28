Una narcocasa y el «abandono» de Ravella desesperan a Trabanca Badiña

Los vecinos de Trabanca Badiña ya no saben cómo llamar la atención del Concello de Vilagarcía para que atienda sus reivindicaciones sobre desperfectos, restos de un accidente abandonados desde hace más de un mes, deficiencias en la casa de cultura... Y sobre todo para que les ayude con la narcocasa que llena su parque infantil de drogodependientes.

Llevan tres años presentando instancias y concentrándose de vez en cuando porque se sienten «abandonados» y hay cuestiones que se palpan con solo un vistazo al entorno.

En nuevo intento de «desesperación», y para combatir la «desgana» que empieza a mermar sus fuerzas, han registrado otro escrito a modo de carta a los Reyes Magos. De todos modos, no descartan acudir al pleno de la Corporación.

Y es que tras la última protesta, realizada este verano y que sacó a la calle a medio centenar de personas, «todo el mundo se solidarizó con nosotros, nos llamaron desde la Fundación Galega contra o Narcotráfico, la de madres contra la droga... Pero nadie del Ayuntamiento y lo que más nos molestó es que el alcalde salga diciendo que el problema de la narcocasa no es de su competencia. La ciudadanía sí lo es, pagamos impuestos como todo el mundo y si no, que nos acompañe a donde tengamos que ir», explicó el vicepresidente de la Asociación de Vecinos San Miguel, Rafael Barcala.

Compareció junto a otros vecinos, como el propietario de una vivienda pegada a la casa del trapicheo, donde viven con «temor a que los niños se acerquen al perro de raza peligrosa que tienen suelto, peleas constantes entre las personas que llegan, gritos... Es un sinvivir. Llegamos a pensar en marcharnos, pero mis padres no quieren porque ellos levantaron su casa», contaba ayer.

Las cosas que ven sus hijos

El caso es que esto se traslada al entorno; al parque y a una fuente donde «es frecuente verlos drogándose y lavándose en verano porque, claro, llegan caminando, cansados. No queremos que nuestros hijos tengan que ver estas cosas». En época estival «es peor», relatan, pero la situación se repite todo el año: «Ayer mismo -por el viernes- había dos drogándose y llamé a la Policía, pero nosotros no podemos estar vigilando las 24 horas», lamentan.

Reconocen que la Policía Local patrulla y ayer mismo, justo cuando estaban hablando con los medios, pasaron. «Suben y bajan sí, pero estas personas se esconden, escapan... No es la solución. Estamos desesperados y desganados, ya no sabemos qué hacer», se quejó el vicepresidente.

Aunque es el problema que más les preocupa, su carta navideña incluye la retirada de los escombros de una vieja fuente de la traída que está junto al parque y que una conductora derribó el 16 de noviembre. «Solo colocaron cuatro vallas oxidadas y esto es un peligro», explicaron señalando los escombros entre los que aún hay restos del coche.

Para la zona de juegos también solicitan la sustitución de los balancines y la escalera del tobogán, «deteriorados y desgastados por más de 20 años de uso» y que «lastiman y provocan caídas»; la reposición de la gravilla del suelo, porque «sale tierra negra», y el firme del acceso, levantado por las raíces de un vigoroso árbol.

También lamentan que «desde octubre no se hayan repuesto los paneles laterales de la parada del autobús escolar, para que se resguarden los niños». Que Camiño Real tenga «un agujero con frecuencia en la calzada porque lo reparan, pero en cuanto llueve vuelve a hundirse» o que los «coches circulen por el parque».

Para todo ello piden una solución o una reunión para explicarle a Alberto Varela y al jefe de la Policía estas problemáticas -con el nuevo jefe de la Nacional aún no se han reunido-. También por la casa da cultura donde, aseguran, «hay goteras y los azulejos del baño se caen».

«Si algún parque está peor o alguien paga más impuestos, que lo atiendan primero, pero si no, no entendemos porque tenemos que ser siempre nosotros los abandonados», concluye su carta.