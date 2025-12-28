La madrugadora poda del viñedo alcanza su ecuador

En la Denominación de Origen Rías Baixas explican que, por lo general, el período de poda del viñedo comienza «en el momento en que caen las hojas, normalmente a mediados de diciembre», y se prolonga hasta que empiezan a salir los primeros brotes, «entre finales de febrero y principios de marzo».

Pero no todos los ciclos de cultivo son iguales, pues la variabilidad de las condiciones meteorológicas a lo largo de cada temporada y las alteraciones derivadas del cambio climático pueden introducir modificaciones en cada añada.

De ahí, por ejemplo, que la vendimia tradicional pueda adelantarse a agosto, en lugar de esperar a mediados de septiembre u octubre, como sucedió en la actual.

Y de ahí, también, que incluso la denominada «vendimia tardía», que aprovecha los racimos con botritis (podredumbre) noble de la vid llegue a desarrollarse en octubre, un mes antes de lo habitual.

Miembros de la bodega Casa da Barca atando las cepas. / FdV

Con la poda sucede lo mismo, dependiendo siempre del sistema de conducción de la vid, la variedad de uva de que se trate, el tipo de suelo, la orientación de los predios y otros factores.

Sea cuál sea la razón, de lo que no cabe duda es de que esta tarea esencial que se lleva a cabo cuando la viña duerme se está adelantando en el tiempo respecto a otros años.

Tanto es así que muchos viñedos están podados desde noviembre, mientras que otra buena cantidad de parcelas se sometieron a esta operación en las primeras semanas del mes en curso.

Es por ello que, cuando restan aún un par de meses para darla por finiquitada, puede decirse que la poda ha alcanzado su ecuador en la DO Rías Baixas, donde este fin de semana ha experimentado un importante arreón, aprovechando los viticultores la ausencia de lluvias.

Se notaba, por ejemplo, en la cantidad de columnas de humo que podían observarse oteando el horizonte en las diferentes subzonas productoras de Rías Baixas, siendo esas hogueras la consecuencia directa de la quema de los rastrojos acumulados en las fincas.

Restos de madera acumulados en el suelo. / M. Méndez

Son numerosas las viñas ya podadas e incluso atadas, como también las que presentan aún tirada sobre el suelo una ingente cantidad de madera cortada, a la espera de ser eliminada más pronto que tarde.

«Ahora que ha mejorado el tiempo estamos quemando los restos de poda, porque si bien ya la completamos hace semanas, las intensas lluvias impidieron que pudiéramos deshacernos de ellos», explicaba esta mañana uno de los viticultores consultados bajo los viñedos de Val do Salnés mientras azuzaba el fuego.

«Nosotros ya hemos completado la poda en muchas de parcelas y ya estamos parreando las primeras», explicaban desde la bodega Casa da Barca al aludir al proceso de atado de las ramas.

Lo cierto es que basta un recorrido entre viñedos –experiencia enoturística que gana adeptos cada temporada gracias a la Ruta do Viño Rías Baixas – para comprobar cómo se ha intensificado la poda y lo avanzado que está este proceso en el que se reduce la parte vegetativa de la cepa.

Un viticultor trabajando en el viñedo, esta mañana. / M. Méndez

Ese, el de «buscar un equilibrio en la planta entre la capacidad que tiene de crecer y la de producir», es uno de los principales objetivos de la poda, tal y como indica Rías Baixas, citando al técnico de campo de Joaquín Martínez.

En el caso de los emparrados, que es el sistema tradicional –hay otros– de esta DO, «estamos ajustando la poda a entre 50.000 y 70.000 yemas por hectárea, que en un viñedo adulto y equilibrado, es el rango de yemas recomendable para alcanzar una cosecha de entre 8.000 y 10.000 kilos», esgrime el citado técnico.

Otra de las metas perseguidas con la poda es «desvigorizar la vid», teniendo muy presente que «la cepa es una planta trepadora a la que hay que dar forma y estructura para que se adapte a la superficie que queremos cultivar».

Es un trabajo tan arduo como minucioso, ya que es necesario conservar las yemas más fértiles para que exista un «equilibrio entre cantidad de hoja y fruto».

Dicho de otro modo, que la poda facilita y enriquece el cultivo, además de servir para prevenir enfermedades de la madera, de ahí que resulte «especialmente interesante calcular bien el tiempo de poda en zonas con riesgo de heladas, adelantando o atrasando la brotación en función de los intereses», remarca Martínez.