A Illa elimina 336.000 vehículos del centro desde la implantación de la zona residencial
El Concello defiende la medida implantada este año y argumenta que el colapso viario era estructural, no se limitaba tan solo al verano | Mantiene que «no está siendo un freno para el turismo y la economía local»
Implantada a mediados de julio, la zona residencial de A Illa de Arousa ha comenzado a transformar el casco urbano, especialmente aquellas calles que se encuentran en el interior de la «almendra» en la que se ha limitado el paso de vehículos.
El Concello vuelve a tirar de datos para avalar su implantación, pues a su entender demuestran que la medida ha servido para «mejorar la movilidad y facilitar el bienestar vecinal, lo que supone un éxito».
Para arropar esa afirmación, el alcalde, Luis Arosa, utiliza las cifras de ocupación manejadas por la Mancomunidade y los informes técnicos elaborados sobre la implantación del proyecto.
En lo que respecta a los datos de la Mancomunidade, estos «certifican que A Illa registró cifras récord de visitantes y actividad comercial, desmontando cualquier teoría sobre el impacto negativo en el sector» que pudo haber tenido la limitación de la circulación.
Los datos del informe técnico señalan que se ha conseguido eliminar el paso de 336.120 vehículos de la zona residencial en comparación con los que circulaban por el casco urbano en el mes de marzo.
«En ese momento, con la actividad turística bajo mínimos, A Illa sufría ya una saturación insostenible de tráfico de paso». Ese informe es fundamental para Arosa, ya que «prueba que la reorganización del tráfico era una deuda histórica con los vecinos de calles como A Torre o Castelao, que soportaban el colapso no solo en verano, sino todos los días del año».
Esto, continúa Arosa, «desmontaría el mito del verano, constatando que el colapso no era una cuestión estacional, sino el resultado de un hábito de tráfico de paso que usaba la zona residencial como un atajo diario, por lo que se ha conseguido devolverle a los vecinos de ese entorno sus calles».
El informe no solo ser centra en el número de vehículos, sino que desglosa otras cuestiones positivas que deja la medida, como convertirla en un entorno más silencioso y respirable. En este sentido, la calle A Torre sería el ejemplo de transformación más radical, ya que el tráfico cayó en un 66,4% (131.760 vehículos menos) lo que supone una bajada de 7,4 decibelios «lo equivalente a pasar del ruido de una aspiradora industrial al silencio de una conversación en voz baja».
En la avenida Castelao se han liberado 205.200 trayectos de paso (un descenso del 49,1%), con un ahorro de 27 toneladas de dióxido de carbono y una reducción del ruido de 5,2 decibelios, «ese entorno ganó en calidad ambiental que los vecinos perciben como una mejora superior al 50% en el descanso diario». La suma de Ribeira de Chazo y Abilleira deja una caída de 80.000 vehículos, reduciéndose el impacto sonoro a la mitad (una bajada de tres decibelios).
Arosa también explica que esos 336.120 vehículos que no han circulado por las calles de A Illa «recorrerían 403.344 kilómetros por nuestras calles, ese combustible ya no se quema bajo las ventanas de los vecinos de A Illa». El regidor también reconoce que el informe se cerró el pasado mes de noviembre, pero «para garantizar el rigor estadístico se ha continuado tomando datos en diciembre y sigue en la misma línea, y vienen a confirmar que el sistema no es algo temporal, sino un cambio de hábitos consolidado, lo que permitirá que A Illa cierre 2025 con las mejores cifras de calidad ambiental de su historia».
La zona residencial también viene acompañada de otras medidas para frenar la presencia de vehículos en las calles del casco urbano, como son la creación de una línea de autobuses circular, que se implementó durante el verano, y la implantación el próximo verano de una zona azul en las inmediaciones de la playa de Area da Secada para evitar el colapso viario y la anarquía en los estacionamientos que se registra en la zona durante la época estival.
Unas 8.500 multas y el rechazo de varios sectores económicos
La zona residencial también ha supuesto la tramitación de 8.500 sanciones durante el período estival, una circunstancia que provocó la acerada crítica del Partido Popular hace tan solo unos días, alertando de que este hecho iba a suponer «la muerte para la hostelería y el comercio local», dos sectores desde los que también se han vertido muchas críticas a este proyecto desde que comenzó a analizarse su implantación.Luis Arosa vuelve a tirar de resultados para cargar contra el Partido Popular. Explica que «estos resultados ratifican que la estrategia funciona, respaldados por los datos de la Mancomunidade y ahora por los de tráfico, demuestran que tenemos un aire más limpio y mucho menos ruido».Arosa lanza un reto a la oposición: «vistos estos datos, ¿Qué haría el PP y el concejal no adscrito? ¿Quitarían los lectores para que vuelvan a circular 330.000 vehículos por la zona residencial?». El regidor finaliza con una recomendación directa a los conservadores: «Dejen de meter miedo a la gente; los únicos que están perjudicando al comercio y a la hostelería con esa campaña de mentiras y alarmismo son ustedes». Insiste en que «el comercio funciona, el turismo bate récords y la zona residencial respira, lo único que parece no funcionar en A Illa de Arousa es la capacidad de la oposición para aceptar la realidad». Arosa mantiene su intención de seguir adelante con la zona residencial, que afecta al entorno de la plaza de O Regueiro y que restringe el paso de vehículos tan solo a vecinos del municipio y autorizados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 80 años tras caer con su coche al mar en Vilanova
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura
- Rechazan una indemnización de 2,3 millones por el AVE a Vilagarcía
- La Guardia Civil de Vilagarcía intercepta 25 kilos de picadura de tabaco
- Los míticos Europe darán un concierto en Meaño
- La suerte regresa a A Illa por partida triple tras el paréntesis de 2024
- Galicia afronta la temporada de avistamiento de focas
- Los arquitectos técnicos vaticinan un 2026 con más obra nueva y menos rehabilitación