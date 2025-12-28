A Illa elimina 336.000 vehículos del centro desde la implantación de la zona residencial

Implantada a mediados de julio, la zona residencial de A Illa de Arousa ha comenzado a transformar el casco urbano, especialmente aquellas calles que se encuentran en el interior de la «almendra» en la que se ha limitado el paso de vehículos.

El Concello vuelve a tirar de datos para avalar su implantación, pues a su entender demuestran que la medida ha servido para «mejorar la movilidad y facilitar el bienestar vecinal, lo que supone un éxito».

Para arropar esa afirmación, el alcalde, Luis Arosa, utiliza las cifras de ocupación manejadas por la Mancomunidade y los informes técnicos elaborados sobre la implantación del proyecto.

En lo que respecta a los datos de la Mancomunidade, estos «certifican que A Illa registró cifras récord de visitantes y actividad comercial, desmontando cualquier teoría sobre el impacto negativo en el sector» que pudo haber tenido la limitación de la circulación.

Los datos del informe técnico señalan que se ha conseguido eliminar el paso de 336.120 vehículos de la zona residencial en comparación con los que circulaban por el casco urbano en el mes de marzo.

«En ese momento, con la actividad turística bajo mínimos, A Illa sufría ya una saturación insostenible de tráfico de paso». Ese informe es fundamental para Arosa, ya que «prueba que la reorganización del tráfico era una deuda histórica con los vecinos de calles como A Torre o Castelao, que soportaban el colapso no solo en verano, sino todos los días del año».

Esto, continúa Arosa, «desmontaría el mito del verano, constatando que el colapso no era una cuestión estacional, sino el resultado de un hábito de tráfico de paso que usaba la zona residencial como un atajo diario, por lo que se ha conseguido devolverle a los vecinos de ese entorno sus calles».

El informe no solo ser centra en el número de vehículos, sino que desglosa otras cuestiones positivas que deja la medida, como convertirla en un entorno más silencioso y respirable. En este sentido, la calle A Torre sería el ejemplo de transformación más radical, ya que el tráfico cayó en un 66,4% (131.760 vehículos menos) lo que supone una bajada de 7,4 decibelios «lo equivalente a pasar del ruido de una aspiradora industrial al silencio de una conversación en voz baja».

En la avenida Castelao se han liberado 205.200 trayectos de paso (un descenso del 49,1%), con un ahorro de 27 toneladas de dióxido de carbono y una reducción del ruido de 5,2 decibelios, «ese entorno ganó en calidad ambiental que los vecinos perciben como una mejora superior al 50% en el descanso diario». La suma de Ribeira de Chazo y Abilleira deja una caída de 80.000 vehículos, reduciéndose el impacto sonoro a la mitad (una bajada de tres decibelios).

Arosa también explica que esos 336.120 vehículos que no han circulado por las calles de A Illa «recorrerían 403.344 kilómetros por nuestras calles, ese combustible ya no se quema bajo las ventanas de los vecinos de A Illa». El regidor también reconoce que el informe se cerró el pasado mes de noviembre, pero «para garantizar el rigor estadístico se ha continuado tomando datos en diciembre y sigue en la misma línea, y vienen a confirmar que el sistema no es algo temporal, sino un cambio de hábitos consolidado, lo que permitirá que A Illa cierre 2025 con las mejores cifras de calidad ambiental de su historia».

La zona residencial también viene acompañada de otras medidas para frenar la presencia de vehículos en las calles del casco urbano, como son la creación de una línea de autobuses circular, que se implementó durante el verano, y la implantación el próximo verano de una zona azul en las inmediaciones de la playa de Area da Secada para evitar el colapso viario y la anarquía en los estacionamientos que se registra en la zona durante la época estival.