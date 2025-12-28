El deporte isleño muestra su cara más solidaria con Cáritas

El campo de A Bouza y el pabellón Torre-Illa fueron escenario ayer de dos acciones solidarias por parte de dos de los clubes deportivos más arraigados en A Illa: Céltiga y CB Dorna. Ambos clubes, los primeros, por la mañana, y los segundos, por la tarde, organizaron un buen número de actividades lúdico-deportivas con el objetivo de recaudar alimentos en favor de Cáritas Interparroquial Arousa a fin de que aquellas personas que carecen de recursos puedan pasar las fiestas lo mejor posible.

El Céltiga diseñó un amplio programa de actividades en el campo de A Bouza que se vio respaldado por las condiciones meteorológicas. Entre ellas destacaron acciones como el partido de los benjamine s contra sus padres, el concurso de penaltis de la categoría biberón o el encuentro entre las jugadoras del Céltiga femenino y los directivos del club. La entrada era libre, tan solo había que donar alimentos, algo en lo que contribuyeron todos los asistentes.

Un momento del duelo entre padres e hijos en el pabellón Torre-Illa / Iñaki Abella

Sobre las 17.30 horas, el CB Dorna puso en marcha una iniciativa muy similar, pero en el pabellón Torre-Illa, donde los más pequeños del club tuvieron que enfrentarse a sus padres en un encuentro muy desequilibrado. Durante la jornada también se realizaron otras actividades para atraer a los más jóvenes a la práctica del deporte. Las puertas del pabellón permanecieron abiertas durante las actividades, con la única condición de que aquel que las cruzase tenía que aportar alimentos no perecederos que irían con destino a Cáritas.

La jornada finalizó con la celebración del tradicional Festival de Nadal de la Asociación Cultural e Deportiva Dorna, que tuvo lugar en las dependencias del Auditorio municipal.