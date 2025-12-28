La demanda de mejillón de fresco e industria se dispara

El episodio tóxico otoñal que llegó a desabastecer el mercado del mejillón sigue castigando a las rías gallegas, ya que la eliminación de dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP) es más lenta de lo que suele ser habitual.

Es por ello que, si bien ya hay más polígonos bateeiros abiertos (31) que cerrados (20), el sector se ve incapaz de atender la importante y creciente demanda existente, tanto a nivel nacional como internacional.

Los pedidos de «oro negro» de batea no dejan de llegar, tanto para el mercado de fresco (depuradoras de moluscos) como para el de industria (conserveras y cocederos), de ahí que cada día se realicen más descargas de sacos de mejillón para atender al primero de los sectores, al igual que aumentan las barcadas –cuando el molusco llega a puerto a granel en la cubierta de las embarcaciones auxiliares de acuicultura– que reclama la industria transformadora.

Un control de calidad en puerto de la DOP Mexillón de Galicia, esta mañana. / M. Méndez

Esta mañana, sin ir más lejos, se vivía una intensa actividad en los muelles gallegos, pues el sector acuicultor debía atender pedidos tan importantes como los realizados por empresas como Bateamar, a la que se enviaron barcadas de mejillón extraídas en polígonos como los de Aguiño (Ribeira) desde el muelle de Vilanova de Arousa.

DOP Mexillón de Galicia

El mismo punto de descarga en el que se llevaban a cabo controles de calidad y trazabilidad amparados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia, y en el que se descargaron importante cantidades de sacos de mejillón con destino a Italia y Francia.

El mismo destino que tenían los sacos de reparqueo –los que llevan varios días dentro del agua para soportar mejor el largo viaje terrestre hacia el país transalpino– que fueron desembarcados en el puerto de Tragove tras haber sido recogidos en polígonos bateeiros de Cambados por barcos de este mismo municipio y de O Grove.

Descarga de una barcada para el cocedero Bateamar en el muelle de Vilanova, esta mañana. / M. Méndez

Todo esto es solo una muestra de la intensa actividad vivida en los principales puntos de descarga de mejillón, desde Cangas y Redondela hasta Muros y Sada, pasando por A Pobra, Ribeira, A Illa y los citados de Vilanova y Cambados.

En la ría de Arousa siguen cerrados polígonos tan importantes como los de Meloxo (O Grove) y el Cambados C –tanto el Norte como el Sur–. Al igual que continúan inoperativos el de Baiona, el Muros B, los ocho existentes en la ría de Pontevedra y, en la de Vigo, los Cangas F, Cangas G y Cangas H.

El Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) podría autorizar hoy mismo la apertura de nuevas bateas de cultivo de mejillón.