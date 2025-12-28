Los caminos de Roma en O Salnés

La sal era muy importante para los romanos; no solo mejoraba el sabor de los alimentos, sino que servía también para conservarlos e incluso para pagar a soldados y funcionarios públicos, hasta el extremo de que la palabra «salario» procede de sal. Por ello, el Imperio tuvo una presencia destacada en los territorios productores de sal.

Y OSalnés lo fue antaño, y de hecho el origen de su nombre estaría vinculado a las antiguas salinas. Por ello, la presencia romana en la comarca arousana puede encontrarse en lugares como Adro Vello (OGrove), donde han aparecido restos de una villa romana, o en el Castro Alobre, de Vilagarcía, donde funcionó una salazón de sardinas y jureles. Pero, ¿por dónde se movían los romanos de esa época por lo que hoy es OSalnés?

Un grupo internacional de investigadores, liderados por las universidades Autónoma de Barcelona y de Aarhus (Dinamarca), presentó recientemente Itiner-e, una herramienta digital que consta de un gran atlas o mapa de carreteras con todas las calzadas romanas que se conocen, tanto las principales como las secundarias.

Yacimiento de Adro Vello. / Noé Parga

Y es ahí donde se pueden rastrear los caminos que los romanos habrían abierto -o reaprovechado de épocas anteriores- con fines comerciales, militares y culturales. Eran, en todos los casos, ramales secundarios, que comunicaban las localidades arousanas con Ad Duos Pontes -la actual Pontevedra- y con Aquae Celenae (Caldas de Reis).

En la Gallaecia romana -una de las provincias en las que el Imperio dividió Hispania- había tres grandes calzadas. La más próxima a O Salnés fue la XX, que comunicaba por la costa atlántica las ciudades de Braga (Portugal) y Astorga (León). O Salnés y Ullán enlazaban con esta vía «per loca maritima» a través de varios puntos.

Así, existían sendos ramales que unían Cambados con Pontevedra y Caldas. El primero de ellos iba por cerca de Barrantes y Meis, y atravesaba el monte Castrove. El segundo, iba por Oubiña, Tremoedo, Lobeira o Zamar, antes de pasar por el actual Rubiáns y de ahí cruzar a lo que ahora es Godos.

Castro de Besomaño. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

También había un ramal secundario entre Caldas y Vilagarcía, y se tiene constancia documental de sendas calzadas que atravesaban el Ullán hacia el norte y hacia el oeste. Esta última iba hacia las llamadas Turris Augusti (Catoira).

Otra de las funcionalidades de Itiner-e es que permite conocer el tiempo estimado del viaje entre localidades importantes. A modo de ejemplo, el desplazamiento entre Caldas y Lugo ocupaba entonces entre día y medio y dos días si se iba con animales de carga; algo más de un día si se viajaba en caballo; y más de tres días si el viaje se realizaba en carro.

Uno de los objetivos de este trabajo, fruto de cinco años de investigación, es sentar las bases para la realización de estudios más exhaustivos sobre el legado romano en los distintos territorios. En el caso de O Salnés, se trata de una historia apenas trillada. Se conoce la huella romana en Castro Alobre o en Adro Vello, se cree que los romanos arrasaron a fuego el castro de Besomaño (Ribadumia), y aparecieron monedas en Tremoedo o Vilariño... Es una historia apasionante que aún debe ser contada.