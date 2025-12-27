La Xunta saca a concurso la limpieza de diez centros de salud arousanos

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) saca a concurso la licitación del servicio de limpieza del centro de especialidades de Mollavao y 24 centros de salud pertenecientes al área sanitaria Pontevedra-O Salnés, entre los que se encuentra diez enclavados en la comarca arousana.

En este caso «la limpieza debe tener en cuenta el nivel de uso de cada centro» y si la actividad asistencial se presta solo en horario matinal, de mañana y tarde o bien con urgencias de atención primaria. El servicio debe prestarse todos los días y durante las 24 horas, con una superficie total a limpiar de aproximadamente 27.900 metros cuadrados.

Los centros de salud arousanos beneficiarios de este contrato son los de O Grove, A Illa de Arousa, Dena, Meaño, Mosteiro (Meis), Vilalonga, Sanxenxo, Vilagarcía, Catoira y Ribadumia.

En cuando al centro de especialidades pontevedrés de Mollavao, también usado por numerosos arousanos, esgrime la Xunta que «se dividen las zonas en función de las condiciones de limpieza y las necesidades según los riesgos de infección para el paciente y el traballo que se realiza en cada zona».

Así las cosas, las áreas quirúrgicas se consideran de riesgo alto, mientras que las consultas externas, salas de curas, las de extracciones, urgencias, fisioterapia, radiología y odontología se catalogan como de risco medio. Éste se reduce a nivel bajo en vestíbulos, pasillos, escaleras, ascensores, salas de máquinas, vestuarios y salas de estar.

Las empresas interesadas tienen hasta el 21 de enero para presentar sus ofertas, de acuerdo con el proceso de licitación que puede consultarse en el Portal de Contratos Públicos de Galicia y establece un presupuesto de 552.840 euros para seis meses de trabajo.