Vilanova licita la segunda fase del centro de talasoterapia

Lleva varias décadas siendo uno de los grandes objetivos del Concello y parece que el año 2026 se convertirá en una realidad después de mucho tiempo de espera. El Concello de Vilanova ha sacado a licitación la que será la segunda fase del centro de talasoterapia mientras resuelve el concurso de la primera fase de esta obra, que tendrá un coste global de más de dos millones de euros y servirá para completar la zona deportiva de O Terrón. Esta segunda fase es la actuación más importante, ya que en ella está previsto que se acometa la construcción del edificio, con todos los elementos adyacentes al vaso principal, que es el que se acometerá en la primera fase, que está a punto de ser adjudicada.

El plazo de ejecución, una vez se inicien estos trabajos, será de diez meses y la mayor parte d ela financiación llegará vía Diputación Provincial, a través del Plan Extra, mientras el resto será asumido por la Axencia Galega de Turismo a través del geodestino Mar de Santiago.

El proyecto del centro de talasoterapia contempla la construcción de un edificio en forma de L y con una cubierta con acabado de grava. Tendrá una planta baja y ocupará el semisótano de la edificación anexa que, en la actualidad, esta siendo usada como almacén para el campo de fútbol. El acceso al interior será a través de un vestíbulo que hará las funciones de zona de recepción , que dará paso a los vestuarios, sala multiusos y a los diferentes vasos que se contemplan en el proyecto.

Su ubicación será en las inmediaciones del campo de fútbol de O Terrón, un espacio en el que el Concello lleva años adquiriendo terrenos para la creación de una gran zona deportiva y un parque natural que permita a los vilanoveses disfrutar del entorno y de las mejores vistas del casco urbano.

La primera actuación que se desarrolló en este entorno fue el propio campo de fútbol, que se trasladó desde As Sinas a la zona de O Terrón. Poco a poco, el Concello fue ampliando el terreno público y dotándolo de contenido, como un parque biosaludable, pistas de tenis y hasta un pequeño auditorio al aire libre para acoger diferentes eventos. También ha sido el lugar elegido para el desarrollo de diferentes sendas peatonales, aprovechando la existencia del puente que une este espacio con el casco urbano desde hace una quincena de años.

El objetivo que siempre se marcó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, fue el de convertir O Terrón en un gran espacio de ocio y deporte, además de crear una especie de pulmón natural a las puertas del casco urbano vilanovés y en las inmediaciones de una de las playas más emblemáticas del municipio arousano. Todos estos movimientos se iniciaron hace más de dos décadas, en el año 2004, con el inicio de la adquisición de terrenos en la zona, donde se había asentado una antigua cantera.