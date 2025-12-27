Vilagarcía disfruta el día más intenso de la Navidad

La plaza de abastos de Vilagarcía no solo se animó esta mañana gracias al tirón consumista de estas fiestas, sino también por la actuación del grupo Xóvenes Mulleres Anduriña. En su entorno el ambiente matinal era igual de espléndido, con el mercadillo ambulante también lleno.

Un poco más lejos, en la plaza de Galicia y calles como Clara Campoamor, poco a poco se iba acumulando gente, atraída por las actuaciones musicales y la Aldea de Nadal, que a pesar de sus muchos defectos y carencias –el funcionamiento de los puestos existentes deja mucho que desear– parece haber encontrado su ubicación ideal.

Ya por la tarde el centro volvió a llenarse hasta la bandera, y así continuó cuando ya había caído la noche, convirtiendo la jornada en la más destacada de las fiestas navideñas. A excepción, claro está, de la «tarde buena» que abarrotó la calle de A Baldosa, O Castro y otros puntos estratégicos.