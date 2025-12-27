«Cidade de Libro» queda entre las cinco mejores en las ayudas del Ministerio

El Ministerio de Cultura acaba de comunicar al Concello que ha renovado su patrocinio a «Vilagarcía, Cidade de Libro», dentro de su programa de ayudas a la promoción de la lectura y las letras españolas.

A la convocatoria, en la modalidad de concurrencia competitiva, se presentaron 61 propuestas de otros tantos Concellos de España y la de Vilagarcía obtuvo la quinta mejor nota. También fue de las más valoradas en el apartado de «originalidad (cuatro de cinco puntos posibles), según informaron desde el gobierno local.

De este modo, la ciudad recibirá 19.000 euros para la organización del evento, dentro de los 765.000 que el Ministerio destinó a las iniciativas municipales.

Para el Ejecutivo, la resolución estatal tiene aún más valor si se tiene en cuenta que «Vilagarcía, Cidade de Libro consiguió, en tan sólo cinco ediciones, situarse dentro del panorama nacional como una de las principales iniciativas en la promoción del libro y la lectura».

Frente a otras más antiguas

En este sentido, destacaron que el certamen vilagarciano recibirá la misma subvención que otros mucho más consolidados, como la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid, que lleva ya 47 ediciones, o la programación literaria de la Feria del Libro de Valencia, que tiene tras de sí 60 años.

En la categoría de las subvenciones otorgadas a los ayuntamientos, solo quedaron por delante de Vilagarcía, en cuanto a la ayuda recibida, el Festival de Narrativas Cuéntalo, de Logroño (nueve ediciones) y la Feria del Libro de Valladolid (58), quedando empatada con el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras Periplo, de Puerto de la Cruz (13), y la Feria del Libro de Melilla (38).

Así las cosas, el gobierno local celebra y agradece la ayuda del Gobierno de España «tanto por la cuantía como especialmente por lo que significa de aliciente para seguir trabajando por una Cidade de Libro cada día mejor, algo que vienen destacando año tras año a los autores que acuden a la llamada vilagarciana y el propio público, con más de mil personas participando en cada una de las jornadas».

Cabe recordar que la cita se celebró este año del 10 al 15 de junio con importantes autores como la premio Planeta Paloma Sánchez-Garnica; la exitosa escritora de literatura juvenil Joana Marcús o la escritora de misterio María Oruña, entre otros.

Organizada por las concejalías de Xuventude y Cultura de Álvaro Carou y Sonia Outón, ofreció un extenso programa de encuentros, exposición y venta de libros, eventos de firmas, charlas.. Además de momentos para conversar con los escritores y actividades pensadas especialmente para el público escolar y más joven. Para la próxima, de 2026, aún habrá que esperar para conocer su propuesta, que cada año avanza más.