Vecinos de Vilagarcía intervienen en una fuerte riña familiar y solicitan intervención policial
La Policía Local tuvo que intervenir hoy por la tarde en un domicilio de Arzobispo Andrade tras la llamada de los vecinos por una fuerte discusión entre una madre y su hijo, que ronda los 50 años de edad. No se interpuso ninguna denuncia y el vástago abandonó después la vivienda, llegando un hermano que se hizo cargo de la situación.
Los hechos ocurrieron en el piso de un edificio de esta céntrica calle y según fuentes conocedoras del caso, los vecinos escucharon fuertes gritos y unas formas de discusión agresiva que les preocuparon y llevaron a intervenir. También alertaron a los agentes vilagarcianos para requerir su presencia. El cuerpo envió a dos patrullas, pero la mujer no quiso interponer denuncia alguna, según las mismas fuentes.
