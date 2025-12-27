El santiaguiño, escaso y muy caro

Como el centollo, buey de mar, langosta o bogavante, el santiaguiño (Scyllarus arctus) es una especie de crustáceo decápodo que destaca por su sabor, calidad y alto precio.

Y como sucede con el buey, es una de las especies que llegan casi a cuentagotas a las lonjas gallegas, de ahí que suela alcanzar cotizaciones realmente elevadas.

El miércoles, sin ir más lejos, se vendió a 200 euros, más IVA, en la lonja de contratación de pescados y mariscos de O Grove, donde únicamente se pusieron a la venta aquella tarde 1,4 kilogramos. El martes fueron solo 300 gramos, a 125, y ayer se alcanzaron los 3 kilos, a 156 euros.

Todo esto puede parecer poca cosa, pero es todo un éxito, teniendo en cuenta la escasez de santiaguiño existente en la comunidad. Como éxito fue que el día 19 se alcanzaran en la misma «rula» los 4 kilos de esta especie, aquel día a un precio de 180 euros el kilogramos.

Así es el santiaguiño. / "PescadeRías, de onde senón?"

Toda una novedad, teniendo en cuenta que en lo que va de año el santiaguiño no se había dejado ver por este puerto. Mejor dicho, no se dejó ver en casi ninguno.

Prueba de ello es que a punto de cerrarse el ejercicio y de decretarse una nueva veda para esta especie se subastaron en toda Galicia apenas 560 kilos, marcando un precio máximo de 241,5 euros el kilogramo.

Destacaron los 200 kilos de la lonja de Burela, alrededor de 165 en la de A Coruña, 33 en Camariñas, 31 en Carnota, 23 tanto en Cangas como en Cedeira, 14 kilos en Celeiro, 12 en Malpica y más de 10 kilos –datos provisionales– tanto en la lonja de Muros como en la de Vigo.

Subasta de santiaguiño en la lonja de O Grove, ayer. / FDV

Por debajo se quedan los 8 kilos de Fisterra, 6 en Ribeira, 5 en Ferrol y otros tantos en Baiona, siendo más anecdóticas aún las operaciones realizadas en Laxe, Muxía, Corcubión, Camelle y Marín.

El año pasado había sido 713 kilos los subastados en la comunidad, mientras que en 2023 se vendieron 549, en 2022 fueron 658 y en 2021 se comercializaron 771 kilogramos de este crustáceo.

Lejos quedan ya los 1.114 kilos del año de la pandemia y, desde luego, las más de 2 toneladas de santiaguiño que salían al mercado desde las lonjas de Galicia en los años 2011 y 2005.

Durante las dos últimas décadas se vendieron en lonja más de 23 toneladas (1,5 millones de euros). El precio máximo fue de 313,75 euros el kilo, en 2018.

Un lote de santiaguiños. / FDV

Las claves

Su nombre.

La marca «PescadeRías, de onde senón?», explica que el nombre del santiaguiño «proviene de la figura que conforman las espinas del dorso de la concha, que recuerda la cruz de Santiago».

Morfología.

Su cuerpo es aplanado y grueso, de color pardo oscuro y rojo. Presenta unas antenas anchas y planas en forma de paleta.

¿Dónde vive?

En zonas rocosas, a profundidades de entre 3 y 50 metros.

Veda.

Normalmente se autoriza su extracción desde principios de octubre hasta el día de Reyes. Se pesca con nasas y trasmallos.

Preparación.

La forma clásica de cocinarlo es cocido, aunque también se saborea a la plancha y en salpicón.