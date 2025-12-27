Rueda y López «previenen» los excesos navideños en A Illa

Cada fin de semana o festivos, la senda que bordea el litoral de A Illa se llena de corredores que, mientras practican deporte y se mantienen en forma, disfrutan del espectáculo que les ofrece el paisaje entre Carreirón y el muelle de O Xufre, o desde el casco urbano hasta el faro de Punta Cabalo o Area da Secada.

Entre esos corredores también hay nombres ilustres, como el del presidente de la Xunta Alfonso Rueda. Habitual de la «ruta del colesterol» isleña, Rueda se dejó ver en la mañana del día de Nochebuena, escoltado por el presidente de la Diputación, Luis López, y por varios integrantes de su equipo de trabajo, a los que obligó a llevar un intenso ritmo durante todo el recorrido, que destaca por la ausencia de desnivelesy donde la principal complicación suele ser el viento.

El recorrido comenzó en el lado vilanovés del puente de A Illa, que cruzaron a buen ritmo y desafiando el intenso frío que reinaba en la mañana del 24, para girar hacia el muelle de O Xufre y acabar tomando algo caliente en alguno de los establecimientos hosteleros de la plaza de O Campo.

El grupo haciendo una parada en la zona de O Bao. / Noé Parga

La presencia de Ruda en A Illa quemando calorías es bastante habitual desde mucho antes de ser presidente de la Xunta de Galicia, algo que conocen perfectamente los isleños, a los que ya no les sorprende encontrarse con el máximo responsable autonómico recorriendo a la carrera las sendas del municipio. El recorrido de Nochebuena sirvió a los dos mandatarios, autonómico y provincial, para ir preveniendo los excesos de unas fiestas que siempre dejan algún tipo de secuela en el cuerpo en forma de algún kilogramo de más a causa de las copiosas comidas y los dulces.